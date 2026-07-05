Cazuri care îi uimesc pe medici: „Resetarea” sistemului imunitar a oprit o boală autoimună severă

Cercetătorii de la Institutul Științific San Raffaele (IRCCS) din Italia au urmărit evoluția a doi pacienți tratați prin transplant alogen de celule stem hematopoietice (alloHCT), o procedură prin care sistemul imunitar este înlocuit cu unul nou, format din celulele stem ale unui donator compatibil. Ambii pacienți aveau 28 de ani în momentul tratamentului.

La 15 și, respectiv, 16 ani după transplant, boala nu a mai reapărut, iar cei doi nu au mai avut nevoie de tratament imunosupresor.

„Pe parcursul a peste 15 ani de monitorizare, la niciunul dintre cei doi pacienți boala nu a mai reapărut, iar aceștia nu au mai avut nevoie de tratament imunosupresor. În plus, anticorpii care provocau boala au dispărut definitiv”, au scris autorii studiului, publicat în revista Med și citat de ScienceAlert.

Potrivit cercetătorilor, noul sistem imunitar „a rămas stabil și a prezentat caracteristici compatibile cu o reglare imunitară îmbunătățită”.

Ce este neuromielita optică

Neuromielita optică (NMO) este o afecțiune autoimună în care sistemul imunitar produce anticorpi care atacă în mod eronat astrocitele, celule care susțin funcționarea neuronilor din creier și măduva spinării. Boala poate provoca pierderea vederii, paralizie și alte dizabilități neurologice severe.

Tratamentele disponibile în prezent reduc riscul reapariției bolii, însă necesită administrare pe termen lung, sunt costisitoare și nu elimină cauza afecțiunii.

Cum funcționează „resetarea” sistemului imunitar

Înainte de transplant, pacienții au primit chimioterapie pentru eliminarea celulelor B care produc anticorpii responsabili de atacul asupra propriului organism.

După transplant, celulele stem ale donatorului au reconstruit sistemul imunitar, fără anticorpii patologici care atacau creierul și măduva spinării. Potrivit cercetătorilor, această „resetare” a făcut ca noul sistem imunitar să nu mai atace propriile țesuturi.

Viață normală după tratament

Evoluția celor doi pacienți a fost diferită, însă în ambele cazuri rezultatele au fost remarcabile. Bărbatul și-a recuperat o mare parte din funcțiile neurologice și, potrivit autorilor studiului, „și-a reluat o viață normală”. După transplant, acesta a devenit tatăl a doi copii.

În cazul femeii, recuperarea neurologică a fost mai modestă, însă nu a mai avut nevoie de tratament, și-a recăpătat parțial mobilitatea brațelor și se bucură de o bună calitate a vieții.

Cercetătorii subliniază că niciun tratament aprobat în prezent pentru neuromielita optică nu le permite pacienților „să rămână fără tratament, menținând în același timp controlul bolii și dispariția completă a anticorpilor patogeni”.

Procedură promițătoare, dar încă experimentală

Transplantul alogen de celule stem este utilizat de mai mulți ani în tratamentul unor forme de cancer și al anemiei falciforme, însă aplicarea sa în neuromielita optică rămâne limitată. Procedura este complexă și presupune riscuri importante, deoarece sistemul imunitar este practic eliminat înainte de a fi reconstruit.

Pentru confirmarea eficienței și siguranței, metoda trebuie evaluată în studii clinice mai ample, însă.

„Rezultatele sugerează că, în cazuri atent selectate, înlocuirea sistemului imunitar poate asigura controlul bolii pe termen lung și chiar vindecarea, însă sunt necesare studii mai ample pentru confirmarea siguranței și identificarea pacienților potriviți”, spun cercetătorii.