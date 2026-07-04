După 13 tratamente fără rezultat și ani de chin, stimularea nervului vag a schimbat evoluția depresiei

Un dispozitiv implantabil ar putea aduce beneficii de durată persoanelor cu depresie severă. Tratamentul se numește stimularea nervului vag și este studiat intens în SUA. Rezultatele au fost publicate în International Journal of Neuropsychopharmacology.

Nervul vag conectează creierul de inimă, plămâni și sistemul digestiv. Dispozitivul, similar unui stimulator cardiac, se implantează chirurgical sub piele. Un fir subțire îl conectează la nervul vag, în zona gâtului. Acesta emite impulsuri electrice scurte, la intervale regulate.

Persoanele cu depresie rezistentă la tratament au răspuns la stimularea nervului vag

Cercetarea provine din studiul RECOVER, cu 493 de participanți din SUA. Toți avuseseră cel puțin patru tratamente eșuate pentru depresia actuală.

În medie, fiecare încercase deja 13 tratamente ineficiente, potrivit cercetătorului Charles Conway. Participanții trăiseră cu depresie, în medie, 29 de ani.

Aproximativ 69% au avut o îmbunătățire semnificativă după 12 luni. Peste 80% dintre aceștia și-au menținut beneficiile și după 24 de luni. Unul din cinci pacienți nu mai prezenta simptome depresive după doi ani.

„Beneficiul stimulării nervului vag pare să fie de durată”, a declarat Conway.

Conway a numit rezultatele „extrem de atipice” pentru acest tip de depresie.

El a explicat că majoritatea tratamentelor similare au efecte de scurtă durată. Chiar și pacienții fără răspuns inițial au avut șanse de ameliorare ulterioară. Aproximativ o treime dintre aceștia s-au îmbunătățit până la 24 de luni.

Stimularea nervului vag, eficientă chiar și la pacienții care nu au răspuns la 13 tratamente

Studiul a fost finanțat de compania care produce dispozitivul VNS. Aceasta are un interes financiar direct în rezultatele cercetării.