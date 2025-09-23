Cazurile de „bacterii de coșmar” sunt în creștere în Statele Unite

Bacteriile dificil de tratat din cauza așa-numitei gene NDM au determinat în principal această creștere, au scris cercetătorii CDC într-un articol publicat luni în Annals of Internal Medicine. Doar două antibiotice sunt eficiente împotriva acestor infecții, iar medicamentele sunt scumpe și trebuie administrate prin perfuzie intravenoasă, au spus cercetătorii, potrivit AP.

Bacteriile cu această genă erau considerate odată exotice, asociate cu un număr mic de pacienți care primeau îngrijiri medicale în străinătate. Deși numărul cazurilor este încă mic, rata cazurilor din SUA a crescut de peste cinci ori în ultimii ani, au raportat cercetătorii.

Un pericol grav

„Creșterea numărului de NDM în SUA reprezintă un pericol grav și este foarte îngrijorătoare”, a declarat David Weiss, cercetător în domeniul bolilor infecțioase la Universitatea Emory, într-un e-mail.

Este probabil ca multe persoane să fie purtători necunoscuți ai bacteriilor rezistente la medicamente, ceea ce ar putea duce la răspândirea în comunitate, au afirmat oamenii de știință de la CDC.

Acest lucru s-ar putea întâmpla în cabinetele medicilor din toată țara, deoarece infecțiile considerate mult timp de rutină și ușor de tratat, cum ar fi infecțiile tractului urinar, ar putea deveni probleme cronice, a declarat dr. Maroya Walters, unul dintre autorii raportului.

Rezistența la antimicrobiene apare atunci când germenii, cum ar fi bacteriile și ciupercile, dobândesc puterea de a combate medicamentele concepute pentru a le distruge. Utilizarea abuzivă a antibioticelor a fost un motiv important pentru această creștere – prescripțiile incomplete sau inutile, care nu au distrus germenii, i-au făcut mai puternici.

„Bacterii de coșmar”

În ultimii ani, CDC a atras atenția asupra „bacteriilor de coșmar” rezistente la o gamă largă de antibiotice. Acestea includ carbapenemele, o clasă de antibiotice considerate ultima soluție pentru tratamentul infecțiilor grave.

Cercetătorii au colectat date din 29 de state care efectuează testele necesare și raportează bacteriile rezistente la carbapeneme.

Ei au numărat 4.341 de cazuri de infecții bacteriene rezistente la carbapeneme din aceste state în 2023, dintre care 1.831 erau de tipul NDM. Cercetătorii nu au precizat câte persoane infectate au decedat.

Rata infecțiilor rezistente la carbapeneme a crescut de la puțin sub 2 la 100.000 de persoane în 2019 la peste 3 la 100.000 în 2023, o creștere de 69%. Dar rata cazurilor de NDM a crescut de la aproximativ 0,25 la aproximativ 1,35, o creștere de 460%, au spus autorii.

Un cercetător care nu a participat la studiu a afirmat că această creștere este probabil legată de pandemia de COVID-19.

„Știm că a existat o creștere enormă a utilizării antibioticelor în timpul pandemiei, astfel încât acest lucru se reflectă probabil în creșterea rezistenței la medicamente”, a afirmat dr. Jason Burnham, cercetător la Universitatea din Washington, într-un e-mail.

Numărul înregistrat de CDC reprezintă doar o imagine parțială

Multe state nu testează și nu raportează toate cazurile. Chiar și în statele care fac acest lucru, cazurile tind să fie în rândul pacienților spitalizați suficient de bolnavi pentru a justifica teste speciale. De asemenea, multe spitale nu sunt în măsură să efectueze testele necesare pentru a detecta anumite forme de rezistență genetică.

Cercetătorii CDC nu au avut date din unele dintre cele mai populate state, inclusiv California, Florida, New York și Texas, ceea ce înseamnă că numărul absolut de infecții din SUA „este cu siguranță subestimat”, a spus Burnham.