Cum poți decontamina gratuit apa de la robinet de microplastice: Metoda simplă testată în laborator de medici

Fierberea apei de la robinet, urmată de o filtrare simplă, poate elimina până la 90% din particulele de plastic, potrivit unui studiu realizat în China. Metoda funcționează cel mai bine în apa „tare”, bogată în calcar.

Fragmente minuscule de plastic ajung tot mai adânc în corpul nostru, mai ales prin mâncare și băutură, iar apa de la robinet este una dintre căi, scrie ScienceAlert. Cercetători de la Universitatea de Medicină din Guangzhou și de la Universitatea Jinan au arătat că o soluție se află deja pe aragaz.

Cum funcționează

Echipa a testat apă moale și apă dură de la robinet din Guangzhou, în care a adăugat nano- și microplastice. Apa a fost fiartă, apoi filtrată pentru a îndepărta depunerile.

Secretul este calcarul, carbonatul de calciu care se depune în fierbătoare. La încălzire, el iese din soluție și se formează pe suprafața particulelor de plastic, prinzându-le într-o crustă. Fragmentele încrustate pot fi apoi reținute cu o strecurătoare obișnuită din oțel inoxidabil, ca cea pentru ceai.

Rezultatele, în funcție de apă

Cu cât apa e mai dură, cu atât metoda funcționează mai bine. La 80 de miligrame de carbonat de calciu pe litru, au fost eliminate 34% din nanoplastice, iar la 180 și 300 de miligrame pe litru, 84%, respectiv 90%. Chiar și în apa moale, aproximativ un sfert din particule au fost reținute.

Studiile anterioare au găsit în apa de la robinet fragmente de polistiren, polietilenă, polipropilenă și PET. „Această strategie simplă poate decontamina apa de la robinet de nano- și microplastice”, au scris cercetătorii, conduși de inginerul biomedical Zimin Yu.

Ce nu se știe încă

Testele au fost făcute în laborator, pe apă în care plasticele au fost adăugate de cercetători, iar autorii spun că rezultatele trebuie confirmate pe mult mai multe probe. Încă nu se știe exact cât de dăunătoare sunt microplasticele pentru organism, deși au fost asociate cu modificări ale microbiomului intestinal și ale rezistenței la antibiotice.

Potrivit unei analize din 2025 a Universității Texas din Arlington, stațiile de epurare rețin multe dintre aceste particule, dar nu suficient de multe.