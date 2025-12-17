Prima pagină » Ştiinţă-Sănătate » Cum să dormi mai bine: Obiceiuri susținute de știință care te pot ajuta să ai un somn cu adevărat odihnitor

Ai probleme cu somnul? Experții oferă sfaturi practice despre rutine, gestionarea stresului și obiceiuri care pot îmbunătăți natural somnul.
Cum să dormi mai bine: Obiceiuri susținute de știință care te pot ajuta să ai un somn cu adevărat odihnitor
Foto: Unsplash
Bianca Popa
17 dec. 2025, 11:41, Life-Inedit

Somnul de calitate devine tot mai greu de obținut într-o lume alertă, dominată de ecrane și solicitări constante.

Experții în sănătate spun că îmbunătățirea somnului necesită rutine consecvente, un mediu favorabil și obiceiuri care ajută corpul să se relaxeze complet, potrivit India Today.

Creează consecvență în rutina de somn

Menținerea unui program regulat de somn este una dintre cele mai eficiente metode de a îmbunătăți calitatea odihnei în timp.

Culcatul și trezitul la aceeași oră în fiecare zi ajută la reglarea ceasului biologic al organismului.

Consecvența susține producția naturală de melatonină, facilitând adormirea și trezirea fără senzația de oboseală.

Specialiștii recomandă respectarea acestui program inclusiv în weekend, pentru a evita perturbarea ritmurilor circadiene.

Creează condiții care favorizează odihna

O rutină relaxantă înainte de culcare transmite creierului semnalul că este timpul să încetinească și să se pregătească pentru somn.

Activități precum cititul, stretching-ul ușor sau un duș cald pot ajuta la reducerea tensiunii fizice.

Reducerea expunerii la ecrane înainte de culcare este esențială, deoarece lumina albastră interferează cu hormonii somnului.

Și alimentația joacă un rol important, mesele grele, cofeina și alcoolul fiind cunoscute pentru efectele negative asupra somnului.

Gestionează stresul și susține corpul

Activitatea fizică regulată poate îmbunătăți semnificativ durata și profunzimea somnului, mai ales dacă este făcută mai devreme în cursul zilei.

Stresul și anxietatea rămân însă printre principalele cauze ale nopților agitate și ale trezirilor frecvente.

Tehnicile de mindfulness, respirația profundă sau scrisul într-un jurnal pot calma gândurile înainte de culcare.

Experții spun că și o scurtă practică de relaxare seara poate îmbunătăți constanța somnului.

Când să apelezi la ajutor de specialitate

Problemele persistente de somn pot indica afecțiuni precum insomnia sau apneea de somn.

Dacă schimbările de stil de viață nu dau rezultate, consultarea unui specialist este recomandată.

Medicii specializați în somn pot identifica tulburările și pot recomanda tratamente adaptate pe termen lung.

Specialiștii subliniază că un somn mai bun nu se obține peste noapte, ci prin obiceiuri constante și intenționate.

