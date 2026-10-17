De ce unele amintiri nu ne dau pace? Rolul neașteptat pe care îl joacă stresul

Stresul nu influențează doar ceea ce simțim, ci și ceea ce ne amintim. Un studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea Yale arată că hormonul cortizol poate întări amintirile asociate experiențelor intense din punct de vedere emoțional, potrivit ScienceDaily.

Cercetarea, publicată în revista Science Advances, explică modul în care cortizolul modifică activitatea și comunicarea dintre rețelele cerebrale implicate în procesarea emoțiilor și formarea amintirilor.

„Cu toții experimentăm stresul, iar laboratorul meu este interesat să înțeleagă cum poate fi acesta benefic”, a declarat Elizabeth Goldfarb, profesoară de psihiatrie la Yale School of Medicine și autoare a studiului.

Cum influențează stresul memoria

Pentru a analiza efectele cortizolului asupra creierului, cercetătorii au realizat un experiment în care participanții au primit fie hidrocortizon, o formă de cortizol, fie un placebo.

Ulterior, aceștia au privit o serie de imagini în timp ce activitatea cerebrală le era monitorizată prin rezonanță magnetică funcțională.

Participanții au evaluat intensitatea emoțională a imaginilor, iar a doua zi au fost testați pentru a determina cât de bine și le aminteau.

Fiecare persoană a participat de două ori la experiment, o dată după administrarea hidrocortizonului și o dată după administrarea placebo.

De ce unele amintiri devin mai puternice

Rezultatele au arătat că hormonul cortizol îmbunătățește memorarea experiențelor cu o semnificație emoțională puternică.

Cercetătorii au descoperit că acesta modifică activitatea rețelelor cerebrale responsabile de procesarea emoțiilor și de formarea amintirilor.

În rețelele asociate emoțiilor, cortizolul a determinat modele de activitate mai constante și o implicare mai intensă. În cele responsabile de memorie, hormonul a favorizat procesarea informațiilor cu încărcătură emoțională.

De asemenea, cortizolul a îmbunătățit coordonarea dintre cele două tipuri de rețele, ceea ce ar putea explica de ce anumite experiențe sunt mai greu de uitat.

Stresul ar putea avea și un rol benefic în învățare

Cercetătorii subliniază că stresul nu îmbunătățește memoria în mod general, ci favorizează în special păstrarea experiențelor considerate intense sau importante.

„Răspunsurile la stres sunt fundamental adaptative și vă pot ajuta să formați amintiri puternice, dar acest lucru este specific experiențelor pe care le considerați intense sau semnificative din punct de vedere emoțional”, a explicat Goldfarb.

Potrivit cercetătoarei, asocierea informațiilor noi cu elemente interesante sau cu emoții puternice ar putea facilita învățarea, inclusiv în situații stresante.

Descoperirea sugerează că stresul nu perturbă întotdeauna memoria, ci poate ajuta creierul să prioritizeze și să păstreze experiențele cu o semnificație deosebită.