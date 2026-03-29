Descoperire neașteptată. Un microb intestinal legat de dieta mediteraneeană stimulează forța musculară

Cercetătorii explorează varianta utilizării bacteriilor intestinale pentru a stimula forța musculară, după ce au descoperit un microb care face acest lucru la șoareci, potrivit Live Science. Persoanele cu mușchi mai puternici sunt mai predispuse să aibă un anumit tip de bacterie în intestinele lor, iar atunci când bacteria a fost administrată șoarecilor, aceștia au devenit mai puternici, arată un nou studiu.

Autorii studiului spun că microbul are potențialul de a face parte dintr-un supliment probiotic, putând stimula forța musculară. Cu toate acestea, acest lucru ar necesita ca cercetătorii să găsească o modalitate de a-l conserva într-o pastilă. Mai mult, acest microb ar putea servi ca medicament pentru tratarea fragilității la vârstnici, dacă studiile clinice vor demonstra că este sigur.

Zeci de persoane au participat la studiu

Studiul a fost publicat pe 10 martie în revista Gut. Cercetătorii au căutat bacterii intestinale corelate cu forța musculară și au inclus în studiu 90 de tineri și 33 de bătrâni. Cu ajutorul unui dispozitiv portabil care testează forța de strângere a mâinilor, experții au aflat că cele mai puternice sunt persoanele care au în intestine Roseburia inulinivorans.

Bacteria ajută la digestia fibrelor și, de obicei, colonizează intestinele persoanelor care consumă o dietă mediteraneeană, bogată în fructe, legume, pește cu omega-3 și ulei de măsline extravirgin.

Ulterior, testele au fost extinse la șoareci și astfel s-a demonstrat că forța unor rozătoare a crescut după administrarea bacteriei.

Cercetătorii au depus un brevet pentru utilizarea R. inulinivorans pentru a stimula forța musculară. Totuși, ei avertizează că sunt necesare mai multe cercetări pentru a confirma că astfel de bacterii sub formă de pilule rămân în intestinul uman suficient de mult timp pentru a susține îmbunătățirile musculare. Concluzia este că vor mai trece mulți ani până când această bacterie va putea fi utilizată de public sub forma unor pastile.