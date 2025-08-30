Dieta mediteraneană poate încetini demenţa chiar şi la persoanele cu risc genetic ridicat

Cercetătorii au analizat datele medicale ale peste 5.500 de adulţi – 4.000 de femei din Nurses’ Health Study (urmărite din 1989) şi aproape 1.500 de bărbaţi din Health Professionals Follow-Up Study (urmăriţi din 1993). Studiul s-a concentrat pe obiceiurile alimentare pe termen lung şi pe datele genetice ale participanţilor.

Rezultatele arată că participanţii care au urmat o dietă de tip mediteranean au avut un risc mai mic de a dezvolta demenţă şi o rată mai lentă de declin cognitiv. Cel mai interesant, efectul protector a fost cel mai puternic la persoanele cu două copii ale variantei genei APOE4 – grupul genetic cu cel mai mare risc de Alzheimer.

„Genetica stabileşte riscul de bază, dar nu este destinul”, explică Dong D. Wang, autorul principal al studiului de la Harvard Medical School.

„Factorii legaţi de stilul de viaţă, cum ar fi dieta, sunt modificabili, ceea ce înseamnă că oferă o modalitate de a reduce riscul chiar şi pentru cei cu risc genetic mai mare”.

Studiul este încurajator pentru că arată că până şi diferenţe modeste în obiceiurile alimentare pot avea impact semnificativ asupra sănătăţii cognitive. Aceasta este o veste importantă având în vedere că peste 55 de milioane de persoane din lume suferă de demenţă, iar opţiunile actuale de tratament oferă doar beneficii modeste.

Pentru a adopta o dietă mediteraneană, nutriţioniştii recomandă schimbări simple: înlocuirea untului cu ulei de măsline extravirgin, consumul unui pumn de nuci în locul chipsurilor, adăugarea unei porţii suplimentare de legume la mese şi consumul de peşte gras de două ori pe săptămână.

„Dieta mediteraneană nu este doar un mod de a mânca – este un mod de a hrăni corpul şi mintea pentru deceniile următoare”, subliniază specialiştii.