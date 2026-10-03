„Elixirul tinereții” ar putea exista? Cercetătorii au observat ceva neașteptat la organele îmbătrânite

Inimi mai în vârstă la pacienți mai tineri

Oamenii de știință care analizează transplanturile au descoperit că organele își ajustează rapid vârsta biologică pentru a se potrivi cu cea a organismului în care ajung după intervenție, potrivit The Independent.

Studiul a arătat că inimile mai în vârstă transplantate unor pacienți mai tineri au prezentat semne clare de întinerire biologică, în timp ce inimile mai tinere transplantate unor organisme mai în vârstă au îmbătrânit într-un ritm accelerat.

„Acest studiu strălucit este în concordanță cu noile cercetări privind înțelegerea procesului de îmbătrânire și efectul factorilor din sânge, care ar putea deține răspunsurile pentru «fântâna tinereții»”, a declarat dr. Bartley Griffith, chirurg la Universitatea din Maryland, care a realizat primul transplant de inimă de porc modificată genetic la un om.

Ce au descoperit cercetătorii la șoareci

Cercetătorii au testat inițial teoria prin transplantarea unor inimi între șoareci din trei grupe de vârstă diferite.

La patru până la șase luni după intervenții, analiza țesuturilor a arătat că metilarea ADN-ului, un marker chimic important folosit pentru măsurarea îmbătrânirii celulare, se modificase radical pentru a reflecta „ceasul” organismului gazdă.

Efectul observat și la oameni

Pentru a vedea dacă aceleași reguli se aplică și în cazul oamenilor, autorul principal, Jesse Poganik, și echipa sa au analizat probe de biopsie de la 11 persoane care au primit transplanturi de inimă la Brigham and Women’s Hospital din Boston.

În cazurile analizate existau diferențe semnificative de vârstă între donatori și primitori, cuprinse între opt și 50 de ani.

Analiza dosarelor medicale electronice, realizată la un an după intervenție, a arătat că indicatori importanți, printre care ritmul cardiac, grosimea mușchiului și capacitatea de efort, erau mai apropiați de vârsta primitorului decât de vârsta inițială a donatorului.

„Unele, dar nu toate, măsurătorile funcționale au corespuns ipotezei potrivit căreia aceste inimi mai în vârstă, aflate în organisme mai tinere, funcționau ca și cum ar fi fost biologic mai tinere și invers”, a explicat dr. Poganik, adăugând că unele modificări fizice rămân ireversibile.

„Ceasul” biologic al inimii se schimbă

Cercetătorii au confirmat că, deși ceasul biologic intern al inimii s-a modificat, nu au fost declanșate schimbări ale vârstei biologice în celelalte organe ale primitorilor.

Experții consideră acum că descoperirea ar putea schimba nu doar modul în care sunt alocate organele donate, ci și cercetarea privind îmbătrânirea și posibilitatea ca acest proces să fie reversibil.

Chirurgii cardiaci au fost în trecut mai reticenți în folosirea inimilor provenite de la donatori în vârstă pentru pacienți tineri, însă rezultatele studiului ar putea pune sub semnul întrebării unele dintre presupunerile medicale existente.