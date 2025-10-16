Incendiile extreme alimentează creșterea emisiilor globale de CO₂, avertizează un nou raport

Raportul „State of Wildfires”, preluat de AFP, arată că, între martie 2024 și februarie 2025, incendiile au generat cu 10% mai multe emisii de CO₂ decât media ultimilor 20 de ani, în ciuda faptului că suprafața totală arsă la nivel global a fost sub media istorică.

Potrivit autorilor, căldura extremă, seceta și activitățile umane au contribuit la intensificarea focurilor în păduri și ecosisteme bogate în carbon.

„Scara și frecvența acestor evenimente extreme sunt absolut uluitoare”, a declarat cercetătorul Matthew Jones, de la Universitatea East Anglia (Marea Britanie), coautor al studiului.

El a explicat că monitorizarea prin satelit arată cum incendiile devin „mai mari, mai fierbinți și mai rapide”, arzând mai mult material decât în trecut.

Cercetătorii estimează că incendiile devastatoare din Los Angeles și din părți ale Americii de Sud au fost de două până la trei ori mai probabile din cauza schimbărilor climatice, iar suprafețele arse au fost de 25 până la 35 de ori mai mari decât ar fi fost în absența încălzirii globale.

2024 – cel mai călduros an înregistrat vreodată

Anul 2024 a fost cel mai călduros înregistrat vreodată, depășind pentru prima dată pragul de +1,5°C față de perioada preindustrială.

Incendiile au mistuit milioane de hectare de pădure și teren agricol în Canada, în vestul Statelor Unite ale Americii, în Amazon și în Pantanal, cea mai mare zonă umedă tropicală din lume, aflată între Brazilia, Bolivia și Paraguay.

În perioada analizată, incendiile au provocat 100 de decese în Nepal, 34 în Africa de Sud și 31 în Los Angeles, în timp ce fumul s-a răspândit pe mii de kilometri, afectând calitatea aerului la nivel global.

Raportul estimează că incendiile au emis peste 8 miliarde de tone de CO₂ între 2024 și 2025 – cu 10% mai mult decât media din 2003 încoace.

Avertismentul vine la o zi după ce Organizația Meteorologică Mondială (OMM) a anunțat că creșterea nivelului de dioxid de carbon în atmosferă în 2024 a fost cea mai mare înregistrată vreodată. OMM a exprimat „îngrijorare majoră” față de faptul că pământul și oceanele absorb tot mai puțin CO₂, riscând să intre într-un „cerc vicios climatic” în care emisiile alimentează încălzirea globală, care, la rândul ei, amplifică incendiile și emisiile suplimentare.