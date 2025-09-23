Mai puţine incendii de vegetaţie în 2025. Scădere de 3,2% faţă de anul trecut

Potrivit IGSU, în vestul şi sud-estul ţării s-au înregistrat creşteri notabile ale numărului de incendii de vegetaţie. În Arad numărul cazurilor aproape s-a dublat (+94%), iar în Tulcea, Timiş, Bihor şi Constanţa majorările au fost cuprinse între 28% şi 46%.

În schimb, în alte regiuni, în special în sud şi centru, trendul este descendent: Vrancea (–50%), Argeş (–43%), Gorj (–36%), Vâlcea (–32%) şi Prahova (–16%) au raportat scăderi considerabile.

Deşi totalul incendiilor a scăzut uşor la nivel naţional, cu 3,2 %, fenomenul continuă să aibă un impact major asupra mediului şi siguranţei comunităţilor.

„În numeroase cazuri, cauza principală rămâne factorul uman, prin arderea intenţionată a resturilor vegetale pentru curăţarea terenurilor. Această practică este extrem de periculoasă, deoarece, în condiţii de vânt sau temperaturi ridicate, flăcările se pot extinde rapid şi pot pune în pericol vieţi, locuinţe, păduri şi bunuri materiale”, transmite IGSU.

Pompierii reamintesc că arderea miriştilor şi a resturilor vegetale este strict interzisă.