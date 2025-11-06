Luminile nordului ar putea fi vizibile în mai multe state din SUA. Care este motivul

O furtună solară de mare intensitate ar putea face ca aurora boreală să fie vizibilă, joi noapte, în numeroase state din nordul SUA.

Fenomenul este cauzat de o explozie masivă de energie emisă de Soare, o ejecţie de masă coronală, care se deplasează spre Pământ, au anunţat meteorologii spaţiali americani.

Administraţia Naţională Oceanică şi Atmosferică (NOAA) a emis o avertizare de furtună geomagnetică puternică, aşteptată să ajungă între joi seară şi vineri dimineaţă.

„Dacă momentul sosirii coincide favorabil cu rotaţia Pământului, este foarte probabil să vedem aurorele intensificându-se peste noapte”, a declarat Shawn Dahl, specialist NOAA, într-un e-mail.

Deşi autorităţile monitorizează evenimentul, experţii nu se aşteaptă la perturbări semnificative ale semnalelor radio sau ale comunicaţiilor.

Aurora boreală ar putea fi vizibilă în special în zonele rurale, ferite de poluarea luminoasă, în state precum Alaska, Washington, Oregon, Idaho, Montana, Wyoming, Dakota de Nord, Dakota de Sud, Nebraska, Minnesota, Iowa, Michigan, Wisconsin, New York, Vermont, New Hampshire, Maine şi în nordul statelor Illinois, Indiana, Ohio, Pennsylvania şi Massachusetts.

Totuşi, o Lună plină şi strălucitoare ar putea îngreuna observarea fenomenului, scrie AP.

În funcţie de activitatea solară, luminile nordului ar putea fi vizibile şi în noaptea de vineri spre sâmbătă.