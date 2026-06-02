Mii de tomografii cerebrale scot la iveală o consecință îngrijorătoare a turelor de noapte

Neurologii au descoperit dovezi că munca în ture este legată de pierderi de volum cerebral în zone cheie ale creierului, arată Science Alert.

Dacă munca în ture este întreruptă, însă, aceste reduceri se recuperează parțial în decurs de doi ani și jumătate, în medie. Nu este clar ce înseamnă de fapt aceste pierderi și câștiguri pentru sănătatea sau comportamentul uman.

O analiză secundară a relevat o corelație negativă între pierderea de volum și performanța cognitivă: creșterea pierderii de volum a fost asociată cu performanțe mai slabe la unele teste cognitive, dar nu la toate.

Însă amploarea efectului este „foarte mică”, avertizează autorii, așa că rezultatele „trebuie interpretate cu prudență”.

Memorie mai slabă

Regiunile creierului care au prezentat pierderi semnificative de volum contribuie, de asemenea, la reglarea ciclurilor noastre de somn. Mai mult, acestea sunt implicate în multe dintre simptomele muncii în ture, cum ar fi o reglare emoțională mai slabă și performanțe de memorie mai slabe.

Studiul este cel mai amplu de acest gen și constată o modificare a volumului cerebral acolo unde majoritatea analizelor anterioare privind munca în ture nu au făcut-o.

Acesta a analizat date RMN și de sănătate pe termen lung de la 14.198 de adulți de vârstă mijlocie și înaintată, fără probleme medicale, care au participat la UK BioBank.

Dintre cei 2.122 de lucrători în ture, cercetătorii au observat un model simetric de pierdere modestă de volum în talamusul drept, care face parte din „centrul” de transmitere a informațiilor din creier. Acesta este strâns implicat în recuperarea memoriei.

De asemenea, au observat o pierdere modestă de volum în amigdala stângă, care reglează răspunsurile emoționale.

Aceasta după ce au luat în calcul, printre alți factori, vârsta, sexul, cronotipul și volumul craniului în analiza lor.

Tulburări de somn

Dificultățile în reglarea emoțiilor sunt adesea legate de somnul de proastă calitate. Lucrătorii în ture sunt cunoscuți pentru faptul că se confruntă cu riscuri mai mari atât de tulburări de somn, cât și de probleme de sănătate mintală.

Cercetătorii au speculat de mult timp că ritmul circadian perturbat este de vină.

Alți factori care pot contribui includ lipsa luminii solare sau modificările orarului de masă.

Dar faptul că anumite părți ale creierului se micșorează nu înseamnă neapărat că acestea mor. Creierul este un organ flexibil, capabil să se reconfigureze pentru a face față provocărilor vremii.

Poate că asta face în cazul lucrătorilor în ture: creierul lor compensează într-un fel care le permite să lucreze toată noaptea.

Studiul a fost realizat doar pe adulți în vârstă, ceea ce înseamnă că nu este clar cum creierul lucrătorilor mai tineri poate face față cerințelor muncii în ture.