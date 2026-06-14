Prima pagină » Ştiinţă-Sănătate » Mister descifrat după zeci de ani. Descoperirea care triplează producția de combustibil

Mister descifrat după zeci de ani. Descoperirea care triplează producția de combustibil

Un nou design de catalizator poate îmbunătăți semnificativ transformarea dioxidului de carbon în metanol, un combustibil important și o materie primă esențială pentru industria chimică.
Mister descifrat după zeci de ani. Descoperirea care triplează producția de combustibil
Sursa foto: Pixabay
Alexandra-Valentina Dumitru
14 iun. 2026, 17:51, Ştiinţă-Sănătate
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Transformarea dioxidului de carbon în metanol este considerată pe scară largă o cale promițătoare pentru reciclarea resurselor de carbon. Cu toate acestea, cercetătorii s-au confruntat mult timp cu o provocare în încercarea de a îmbunătăți procesul, arată ScienceDaily.

La temperaturi mai scăzute, transformarea dioxidului de carbon în metanol este favorabilă din punct de vedere termodinamic. Problema este că acest gaz devine dificil de activat în astfel de condiții, ceea ce duce la o performanță catalitică slabă.

Creșterea temperaturii accelerează reacția, dar favorizează și un proces concurent, cunoscut sub numele de reacția inversă de deplasare a gazului de apă. Acest fenomen produce subproduse nedorite și scade selectivitatea metanolului. Acest compromis persistent între activitatea catalitică și selectivitate a limitat progresul în creșterea randamentului de metanol.

Noul design de catalizator depășește un compromis de lungă durată

O echipă de cercetători a dezvoltat un nou design de catalizator pentru a aborda această provocare.

Abordarea lor folosește o structură de acoperire bazată pe o interacțiune puternică între metal și suport. Este folosită pentru a separa în spațiu siturile active din interiorul catalizatorului. Acest design permite ca etape diferite ale reacției să aibă loc în locații diferite și îmbunătățește eficiența producției de metanol din dioxid de carbon.

Prin restructurarea suprafeței catalizatorului și prin modificarea modului în care reactanții se adsorb, se disociază și se deplasează pe parcursul reacției. Echipa a obținut un randament spațiu-timp de 1,2 g⋅gcat−1​⋅h−1 la 300 °C și 3 MPa.

Această performanță este de aproximativ trei ori mai mare decât cea a catalizatorilor comerciali convenționali pe bază de cupru, zinc și aluminiu.

Redirecționarea dioxidului de carbon către metanol

Cercetătorii au descoperit că noul lor catalizator stimulează dioxidul de carbon să se absoarbă și să se activeze în principal pe siturile de zirconiu. Acest lucru orientează reacția spre producția de metanol prin calea formatului.

În catalizatorii convenționali pe bază de cupru, activarea începe de obicei prin ruperea legăturii C=O înainte de hidrogenare. Noua strategie urmează o secvență diferită.

Hidrogenarea are loc mai întâi pe siturile de zirconiu, iar ruperea legăturii C=O se produce ulterior.

Conform explicațiilor oferite de cercetători, această schimbare în mecanismul de reacție reduce semnificativ formarea de monoxid de carbon ca subprodus. În același timp, păstrează capacitatea puternică a siturilor de cupru de a disocia eficient hidrogenul molecular.

Recomandarea video

Cine este Adrian Veștea, al doilea premier desemnat de Nicușor Dan
G4Media
Gigi Becali dezvăluie cât l-a costat biserica abia sfințită din zona Pipera
GSP.ro
De ce Veștea. Calculele de culise din PNL, prezentate în exclusivitate de Gândul: “Este un blitzkrieg”
Gandul
Orașul din România în care o cabană la munte se vinde cu doar 5.750€ acum, în iunie 2026
Cancan
FOTO. Simona Halep, ca un star de cinema. Apariție ca la Hollywood! „Ești superbă”
Prosport
Pe cine se bazează Adrian Veștea în PNL. Calculele exacte ale votului în Parlament pentru cabinetul noului premier nominalizat | Culise
Libertatea
Câte minute trebuie lăsată ceafa de porc pe grătar. Experimentul realizat de chef Horia Manea
CSID
BREAKING. Eugen Tomac pleacă, Adrian Veștea vine. Ce mașini conduc cei doi politicieni
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia