Nouă speranță pentru Alzheimer: suplimentul cu litiu inversează pierderile de memorie la șoareci

Cercetătorii au descoperit că nivelurile scăzute de litiu în creier sunt corelate cu apariția pierderilor de memorie, acumularea de plăci amiloide și formarea de „ghemuri” de proteine tau — toate semne distinctive ale Alzheimerului.

Testele realizate pe șoareci au arătat că un supliment specific, litiul orotat, administrat în doze mici, a inversat deteriorarea cerebrală asociată bolii și a restaurat memoria. Spre deosebire de litiul carbonat — forma cel mai des testată în studiile clinice anterioare — litiul orotat nu este „captat” de plăcile amiloide, păstrându-și astfel eficiența.

Echipa de cercetare de la Harvard Medical School, condusă de geneticianul Bruce Yankner, a demonstrat pentru prima dată că litiul există în mod natural în creier și are un rol fiziologic important. Analizând țesuturi cerebrale umane, cercetătorii au constatat că regiunile afectate de Alzheimer prezentau niveluri mai scăzute de litiu decât cele neafectate.

Mai mult, în cazul pacienților cu tulburări cognitive ușoare (o etapă timpurie a Alzheimerului), o mare parte din litiu era blocată în plăcile amiloide, lăsând prea puțin disponibil pentru funcțiile normale ale creierului.

În studiile pe șoareci, cercetătorii au observat un cerc vicios: scăderea litiului duce la mai multe plăci amiloide, care la rândul lor reduc și mai mult nivelul de litiu disponibil. Administrarea de litiu orotat a reușit să rupă acest ciclu, reducând atât plăcile amiloide, cât și proteina tau, și îmbunătățind performanțele cognitive ale șoarecilor.

Deși rezultatele la șoareci nu garantează succesul în cazul oamenilor, autorii sunt optimiști și speră ca viitoarele studii clinice să confirme beneficiile. Un avantaj major este că litiul orotat nu a prezentat toxicitate în experimente, chiar și după administrare pe termen lung.

Totuși, pentru că litiul este un element natural și nu poate fi brevetat, este puțin probabil ca industria farmaceutică să investească masiv în studii clinice.

În mod interesant, persoanele fără tulburări cognitive, dar cu niveluri ridicate de litiu în creier, au obținut scoruri mai bune la testele de memorie. Aceste rezultate sugerează că beneficiile litiului ar putea merge dincolo de Alzheimer și ar putea îmbunătăți sănătatea cognitivă generală — inclusiv la pacienții cu tulburare bipolară.