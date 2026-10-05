Prima pagină » Ştiinţă-Sănătate » O nouă armă împotriva Alzheimer. Molecula care a restabilit memoria în testele pe animale

O nouă armă împotriva Alzheimer. Molecula care a restabilit memoria în testele pe animale

O moleculă experimentală a reușit să restabilească memoria și capacitatea de învățare la animale cu caracteristici ale bolii Alzheimer, într-un studiu preclinic care ar putea deschide o nouă direcție pentru dezvoltarea tratamentelor.
O nouă armă împotriva Alzheimer. Molecula care a restabilit memoria în testele pe animale
Sursa foto: Pixabay
Alexandra-Valentina Dumitru
05 oct. 2026, 13:54, Ştiinţă-Sănătate
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

O echipă de cercetători din Grecia a dezvoltat o moleculă farmaceutică inovatoare care, în testele preclinice, a restabilit capacitatea de învățare și memoria la modele animale cu caracteristici ale bolii Alzheimer, potrivit Euronews.

Molecula, denumită RSQ-020, acționează asupra proteinei Tau, care, atunci când se pliază anormal și formează agregate, este asociată cu apariția și progresia unor boli neurodegenerative grave.

O nouă metodă de căutare a medicamentelor

Dezvoltarea RSQ-020 s-a bazat pe o nouă platformă tehnologică creată de aceeași echipă de cercetare. Metoda utilizează bacterii modificate care pot produce un număr enorm de molecule candidate diferite și, în același timp, pot indica care dintre acestea au o activitate biologică reală.

Scopul este identificarea substanțelor capabile să corecteze funcționarea defectuoasă a proteinelor care și-au pierdut structura normală.

Abordarea este foarte diferită de metodele tradiționale folosite pentru descoperirea medicamentelor, a explicat Giorgos Skretas, director al Institutului de Bioinovație din cadrul Centrului de Cercetări Biomedicale Alexander Fleming și cercetător colaborator la Institutul de Biologie Chimică al Fundației Naționale Elene pentru Cercetare.

Potrivit acestuia, dezvoltarea clasică a medicamentelor se bazează pe găsirea unei molecule care să se „potrivească” unei anumite proteine-țintă, asemenea unei chei într-o încuietoare.

Proteinele implicate în bolile asociate plierii defectuoase nu au însă o formă stabilă, ci se modifică permanent, ceea ce face deosebit de dificilă dezvoltarea unor tratamente eficiente.

Bacteriile care „se aprind” când găsesc molecula potrivită

În practică, oamenii de știință au introdus într-o bacterie o proteină umană pe care o studiază și au programat microorganismul să emită lumină doar atunci când proteina revine la o stare mai apropiată de cea normală.

În același timp, aceleași celule produc miliarde de molecule mici diferite, fiecare reprezentând o posibilă soluție pentru problema plierii defectuoase a proteinelor.

Atunci când o bacterie emite lumină, cercetătorii știu că aceasta conține o moleculă care a produs efectul urmărit.

În acest mod, în loc să se bazeze pe teste îndelungate efectuate exclusiv în condiții de laborator, cercetătorii pot identifica într-un timp relativ scurt molecule care funcționează deja în interiorul unor celule vii – un mediu care reproduce mai fidel condițiile reale ale unei boli umane.

Tehnologia ar putea fi folosită și pentru alte boli neurodegenerative

Tehnologia a fost dezvoltată inițial pentru cercetarea sclerozei laterale amiotrofice (SLA) și a proteinei SOD1, însă potențialele sale aplicații se extind la numeroase alte afecțiuni neurodegenerative.

Plierea anormală a proteinelor este o caracteristică întâlnită în boli precum Alzheimer, Parkinson și alte afecțiuni grave ale sistemului nervos.

Important, rezultatele obținute până acum sunt preclinice și provin din modele animale, astfel că RSQ-020 nu reprezintă în acest stadiu un tratament demonstrat pentru pacienții cu Alzheimer.

Recomandarea video

Fostul ministru Bogdan Ivan a trimis Corpul de control al Ministerului Energiei la Romgaz după ce compania de stat a refuzat să semneze un contract pentru achiziția de GNL din SUA din cauza prețului considerat prea mare
G4Media
Putea să fie adversarul României în Liga Națiunilor, dar a ales viața de nomad » A vizitat deja 130 de țări: de la Siria, la misterioasa Socotra
GSP.ro
Autobuzele Otokar de 100 de milioane de euro încep să dispară de pe străzile Bucureștiului. Nici n-au ieșit bine din garanție, că aproape jumătate dintre ele sunt trase pe dreapta, în garajele STB
Gandul
Singurul artist care sare în apărarea lui Ian: Eliberați-l!
Cancan
„Atât de sexy”. Prezentatoarea TV s-a pozat alături de sora ei și fanii au reacționat
Prosport
Rusia amenință NATO cu armele nucleare. Avertisment dur pe fondul crizei din Marea Baltică
Libertatea
Ce pățește corpul dacă nu bei apă timp de 24, 48 sau 72 de ore. Semnele care arată că deshidratarea devine periculoasă
CSID
O ofertă pentru pasionații care repară și meșteresc acasă: compresor Panzer redus la Dedeman
Promotor