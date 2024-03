Optimizarea biomarkerilor esenţiali: Secretele din spatele unui somn lin şi odihnitor

Căutarea unui somn de calitate depăşeşte crearea mediului perfect pentru somn, implică optimizarea a şase biomarkeri cheie care influenţează direct tiparele de somn, relatează Fox News. Potrivit Dr. Brett Osborn, un neurolog şi expert în longevitate, aceşti biomarkeri pot fi evaluaţi prin teste de laborator simple, oferind indicii despre sănătatea şi starea generală de bine. Michelle Darian, un dietetician înregistrat şi manager ştiinţific la InsideTracker, dezvoltă aceşti biomarkeri şi oferă sfaturi pentru optimizarea lor.

1. Vitamina D: Nivelurile adecvate de vitamina D facilitează un somn mai bun prin îmbunătăţirea începutului şi duratei somnului. Se recomandă expunerea la soare şi consumul de alimente bogate în vitamina D, precum peştele gras - somonul, tonul şi macroul sau produsele lactate fortificate.

2. Magneziu: Acest mineral activează sistemul nervos parasimpatic, promovând relaxarea. Includerea alimentelor bogate în magneziu în dietă, cum ar fi legumele cu frunze verzi, nucile, seminţele şi cerealele integrale şi luarea unui supliment de chelat de magneziu pot ajuta la atingerea nivelurilor optime.

3. Cortizol: Hormonul stresului, cortizolul, influenţează ciclurile de somn-veghe, cu nivele ridicate care împiedică începutul şi calitatea somnului. Menţinerea unui program de somn consistent, evitarea consumului de cafeină înainte de culcare şi minimizarea expunerii la lumină pot ajuta la reglarea nivelurilor de cortizol.

4. Testosteron: Esenţial pentru refacerea şi recuperarea musculară, nivelurile de testosteron sunt legate de durata somnului. Exerciţiile regulate, o dietă echilibrată care conţine grăsimi sănătoase şi aportul adecvat de vitamine şi minerale susţin producţia de testosteron. Consumul de alimente bogate în zinc, magneziu, calciu, vitamina D şi grăsimi sănătoase, cum ar fi migdalele sau alunele, fasolea neagră, fasolea lima sau mazărea, carnea slabă de pasăre sau de vită pare să ducă la îmbunătăţirea nivelului de testosteron. Nivelurile scăzute de magneziu şi de vitamina D, sunt asociate cu scăderea testosteronului.

5. Glucoza sanguină şi Hemoglobina glicată (HbA1C): Nivelurile neechilibrate ale zahărului din sânge pot perturba modelele de somn. Consumul de mese cu cel puţin două ore înainte de culcare, în special cele cu conţinut scăzut de grăsimi şi fibre, poate ajuta la stabilizarea nivelurilor de zahăr din sânge. Hemoglobina A1c (HbA1c) este un test de sânge care măsoară nivelul mediu al glicemiei din ultimele trei-patru luni.

6. Proteina C reactivă (hsCRP): Nivelele crescute ale Proteinei C reactivă, un marker al inflamaţiei, sunt asociate cu privarea de somn. Urmatul unei diete antiinflamatorii bogate în acizi graşi omega-3 şi alimente bogate în antioxidanţi poate ajuta la gestionarea nivelurilor de hsCRP. Cheia pentru a reduce hsCRP este de a avea o dietă antiinflamatorie, cu un nivel scăzut de glicemie, bogată în acizi graşi omega-3 şi omega-9, în plus faţă de activitatea fizică regulată şi gestionarea nivelului de stres.

Prin optimizarea acestor biomarkeri, indivizii pot îmbunătăţi nu numai calitatea somnului, ci şi starea generală de sănătate şi bunăstare. Aceste măsuri, combinate cu teste regulate de sânge, oferă o abordare cuprinzătoare pentru obţinerea unui somn odihnitor şi susţinerea sănătăţii pe termen lung.