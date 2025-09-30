Oamenii de știință au folosit celule ale pielii umane pentru a crea ovule fertilizabile capabile să producă embrioni în stadiu incipient, un progres care ar putea extinde posibilitățile tratamentelor de fertilitate, potrivit unui nou studiu, scrie CNN.

Studiul de validare a conceptului a fost publicat marți în revista Nature Communications. Cercetarea a implicat prelevarea nucleului dintr-o celulă obișnuită a pielii umane și transplantarea acestuia într-un ovul donator lipsit de propriul nucleu. Cercetătorii au produs 82 de ovocite umane funcționale, sau celule ovulare imature. Ulterior, acestea au fost fertilizate în laborator. Potrivit BBC, niciun ovocit nu s-a dezvoltat dincolo de stadiul de șase zile.

Tehnica de la baza acestui studiu este similară cu cea utilizată pentru crearea oii Dolly – primul mamifer clonat din lume – născută în 1997.

Deși tehnica este pe departe de a fi perfectă – întrucât ovulul alege în mod aleatoriu cromozomii pe care să îi elimine -, ar putea veni ca un tratament pentru infertilitatea cauzată de vârstă înaintată sau boli, utilizând aproape orice celulă din corp ca punct de plecare pentru viață.

Momentan, rata de succes este scăzută, de aproximativ 9%, iar cromozomii pierd un proces important în care își rearanjează ADN-ul, numit încrucișare.