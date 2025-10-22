Sentinel-4 oferă primele imagini ale poluării aerului în Europa. Dioxid de azot și ozon monitorizate de la 36.000 de mii de kilometri altitudine

Primele măsurători efectuate pe 8 octombrie 2025 arată distribuția dioxidului de azot în troposferă, cu zone de poluare vizibile de-a lungul coastei mediteraneene și deasupra văii râului Po din Italia.

Dioxidul de azot, un poluant major rezultat în urma arderii combustibililor fosili, este emis în special de motoarele vehiculelor, centralele electrice și sistemele de încălzire. Acest gaz nu doar că este toxic pentru oameni, dar contribuie și la formarea de poluanți secundari, cum ar fi ozonul și particulele în suspensie, care au efecte grave asupra sănătății și mediului.

În ciuda eforturilor de reducere a emisiilor, monitorizarea poluării rămâne dificilă. Modelele meteorologice modifică rapid concentrațiile poluanților, iar stațiile terestre, deși esențiale, nu sunt distribuite uniform în Europa. Sentinel-4 vine să completeze această lipsă prin furnizarea de date orare, de înaltă rezoluție, privind calitatea aerului, oferind o evaluare frecventă și standardizată a nivelului poluanților atmosferici.

Aceste imagini preliminare reprezintă o etapă esențială pentru monitorizarea continuă a calității aerului și pentru înțelegerea modului în care emisiile din diferite surse interacționează între ele.

Satelitul geostaționar Sentinel-4 orbitează la aproximativ 36.000 de kilometri deasupra Pământului, permițând măsurători consistente și detaliate care vor sprijini autoritățile și cercetătorii în prevenirea și gestionarea evenimentelor de poluare.