Dieta care vindecă gingiile dureroase. Poate reduce cu până la 65% inflamaţiile

Cercetătorii britanici au evaluat 200 de pacienţi prin examinări dentare, analize de sânge şi chestionare alimentare, descoperind o legătură puternică între alimentaţie şi sănătatea gingivală.

Rezultatele au arătat că pacienţii care au adoptat o dietă bogată în fructe, legume, leguminoase şi ulei de măsline au prezentat niveluri semnificativ mai scăzute ale markerilor inflamatori şi o sănătate mai bună a gingiilor.

Pe de altă parte, studiul a revelat o veste proastă pentru iubitorii de carne roşie: consumul frecvent creşte riscul de a dezvolta boli grave ale gingiilor sau inflamaţii sistemice.

Pacienţii care nu au urmat cu stricteţe dieta mediteraneană, în special cei care consumau des carne roşie, au manifestat tendinţa de a suferi de afecţiuni gingivale mai severe.

Alimentele care vindecă sunt: grăsimile sănătoase (uleiul de măsline conţine acid oleic, care reduce markerii inflamatori, peştele gras, nucile şi seminţele, bogate în omega-3).

Previn inflamaţiile cerealele integrale (orezul brun, ovăzul şi pâinea integrală conţin compuşi antiinflamatori naturali), fructele şi legumele: legumele cu frunze verzi stimulează producţia de salivă şi neutralizează acizii, citricele (portocale, lămâi) şi fructele de pădure (cireşe, afine) sunt bogate în polifenoli care reduc placa dentară şi cariile.

Profesorul Luigi Nibali, autorul principal al studiului, subliniază: „Cercetarea noastră arată efectul potenţial pe care o dietă bogată în nutrienţi şi plante l-ar putea avea asupra îmbunătăţirii sănătăţii gingiilor la nivel naţional”.

Dr. Giuseppe Mainas, coautor al studiului, consideră că aceste rezultate ar trebui integrate în tratamentul pacienţilor: „Aspectele legate de alimentaţie ar trebui luate în considerare în mod holistic atunci când se evaluează tratamentul pentru parodontită la pacienţi”.

Cercetătorii subliniază că studiul oferă o bază solidă pentru cercetări viitoare menite să înţeleagă mai bine relaţia dintre consumul de alimente şi afecţiunile gingivale.

Dieta mediteraneană se confirmă astfel nu doar ca un aliat al inimii şi al longevităţii, ci şi ca o soluţie accesibilă şi naturală pentru prevenirea problemelor dentare şi a inflamaţiilor dureroase ale gingiilor.