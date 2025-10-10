Ingredientul aruncat la gunoi care poate vindeca intestinul și reduce inflamația

Frunzele verzi de pe ridichi, aruncate de obicei, conțin mai mulți nutrienți benefici pentru intestin decât rădăcina legumei, arată un nou studiu.

Iaurturile probiotice scumpe sunt adesea promovate ca fiind cea mai bună modalitate de îmbunătățire a sănătății intestinale. Însă oamenii de știință invită acum la o analiză a coșurilor de gunoi, dezvăluind un ingredient adesea aruncat care poate oferi aceleași beneficii pentru sănătatea intestinală.

Frunzele verzi de pe ridichi sunt de obicei aruncate la gunoi în favoarea rădăcinii aromate a legumei. Însă un nou studiu, publicat în revista Agricultural and Food Chemistry, sugerează că frunzele conțin mai mulți nutrienți benefici pentru intestin decât tuberculul utilizat în mod obișnuit, scrie The Independent.

Cercetătorii au analizat frunzele verzi ale ridichilor, descoperind că acestea conțin concentrații mai mari de polifenoli – compuși bogați în proprietăți antiinflamatorii – în comparație cu cele observate în rădăcinile de ridiche.

Frunzele verzi, mult ignorate, sunt mai bogate în flavonoide, compuși naturali din plante care ajută la reducerea inflamației și la promovarea bacteriilor benefice din intestin. Acești nutrienți, precum polizaharidele și antioxidanții, ajută la creșterea microbilor benefici din intestin, ceea ce înseamnă că ar putea îmbunătăți sănătatea generală a intestinului la oameni.

Studiul ar putea duce la apariția unei noi game de suplimente concepute pentru a valorifica proprietățile curative ale frunzelor de ridiche, au afirmat oamenii de știință. Descoperirile arată potențialul frunzelor verzi de a fi valorificate și utilizate pentru a reduce bolile metabolice, a îmbunătăți sănătatea intestinului și a oferi proprietăți anticancerigene.

Consumul de alimente bogate în fibre și alți nutrienți esențiali asigură o alimentație adecvată pentru trilioanele de specii de bacterii care trăiesc în mod natural în intestine.

Dr. Megan Rossi, cunoscută sub numele de The Gut Health Doctor, a explicat de ce un intestin sănătos poate avea un impact mult mai mare decât simpla digestie.

„Acum există cercetări care îl leagă de aproape toate organele din corp”, a spus medicul. „Metabolismul, hormonii, pielea, creierul – intestinul comunică cu toate acestea”.

Dr. Rossi a subliniat că tehnologia a permis înțelegerea exactă a puterii microbilor intestinali: „Oamenii înțeleg brusc de ce li se spune să mănânce sănătos. Intestinul nu are legătură doar cu digestia și balonarea, ci și cu sănătatea mentală, hormonii, pielea și metabolismul”.

Alături de frunzele de ridichi, alte superalimente cunoscute pentru proprietățile benefice pentru intestin includ preparatul coreean kimchi și băutura asemănătoare iaurtului, kefirul – ambele alimente fermentate cu un conținut ridicat de bacterii benefice pentru intestin.

„Kefirul este un produs înrudit cu iaurtul, principala diferență fiind că are mai multe tulpini de microbi. Există de mii de ani, dar creșterea interesului pentru sănătatea intestinală din ultimii ani l-a readus în vogă”, a explicat dr. Rossi.

Printre beneficiile băuturii fermentate se numără ajutorul în controlul greutății, bolile de inimă și inflamațiile.