Smartphone-urile au apărut chiar înainte ca rata natalității să scadă brusc. Un studiu susține că este o cauza directă

Au fost avansate tot felul de teorii, printre care creșterea costurilor îngrijirii copiilor, popularizarea metodelor contraceptive și chiar rolul reglementărilor privind scaunele auto pentru copii, potrivit CNN.

Un nou studiu propune un vinovat provocator într-o formulare succintă: smartphone-ul.

Anul 2007 a marcat un „punct de inflexiune” deosebit de semnificativ în rata natalității din SUA, a declarat Caitlin Myers, economist la Middlebury College și la Biroul Național de Cercetare Economică și autoarea principală a studiului.

Marea Recesiune a început la sfârșitul anului, la doar câteva luni după ce Apple a început să lanseze iPhone-ul în SUA – primul smartphone modern.

„Inițial, am presupus cu toții că era vorba de recesiunea globală. Se știe de mult timp că natalitatea este prociclică, așa că opinia generală era că va reveni la normal. Apoi am avut o redresare economică fără copii”, a spus ea.

În anii care au urmat, a spus Myers, ea aducea adesea în discuție la masa de seară subiectul „iGen” – denumirea primei generații care a crescut în întregime într-o lume cu smartphone-uri – și se întreba despre scăderea așa-numitelor comportamente riscante în acest grup, care tinde să aibă mai puține relații sexuale și să consume mai puține substanțe.

„Nicio șansă de a avea un copil”

Fiul ei vitreg, Ezekiel Hooper, a observat că frații și surorile lui mai mici aveau relații foarte diferite de ale lui, interacțiunile sociale având loc mult mai mult prin intermediul ecranelor decât față în față. Interacțiuni care, fizic, „nu ofereau nicio șansă de a avea un copil”, a spus el.

Hooper a început să cerceteze această legătură între smartphone-uri și rata fertilității pentru teza sa de licență în timp ce studia la Middlebury.

Cercetătorii au urmărit răspândirea rețelei de bandă largă mobilă AT&T – care a fost la început singura rețea pe care era disponibil smartphone-ul – și au comparat schimbarea ratei fertilității între 2007 și 2011 cu ponderea populației care avea acces la rețea.

Cum a fost influențatată rata fertilității de apariția smartphone-ului

Ei au constatat că în zonele în care peste 90% dintre locuitori au avut acces timpuriu la smartphone-uri, rata fertilității a scăzut semnificativ mai mult decât în acelea în care mai puțin de 10% dintre locuitori aveau acoperire de rețea.

Diferența a fost cea mai pronunțată în rândul adolescenților.

Rata natalității în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 15 și 19 ani a scăzut cu aproximativ 26% între 2007 și 2011 în zonele cu acces larg la smartphone-uri, comparativ cu o scădere de 14% în zonele cu acces limitat la smartphone-uri.

În cazul femeilor cu vârsta cuprinsă între 20 și 29 de ani, rata natalității a scăzut cu 15% în județele cu acces extins, comparativ cu 10% în cele cu acces limitat. Iar în cazul femeilor cu vârsta cuprinsă între 30 și 39 de ani, rata natalității a scăzut ușor în zonele cu acces extins.

Cercetătorii estimează că difuzarea timpurie a smartphone-ului a cauzat între o treime și jumătate din scăderea ratei generale a fertilității din SUA între 2007 și 2011.

Tehnologia ne-a schimbat timpul și atenția

Noul studiu nu poate explica exact de ce smartphone-urile ar determina scăderea ratelor de fertilitate. Cercetătorii emit ipoteza că acest lucru ar putea fi legat de modul în care tehnologia ne-a schimbat timpul și atenția — în special în moduri care ar face mai puțin probabilă întreținerea de relații sexuale și apariția unei sarcini.

Scăderea numărului de nașteri neplanificate în rândul tinerilor este un factor cheie în scăderea generală a ratei fertilității în SUA, spun cercetătorii. Și, într-un fel, smartphone-ul a întrerupt căile care pot duce la o sarcină neplanificată.

Smartphone-ul ar fi devenit un „substitut” pentru contactul fizic și interacțiunea umană față în față, a spus Hooper.