Studiu pe 371.000 de oameni. Un gest simplu la masă ar putea fi legat de o inimă mai sănătoasă

La începutul acestui an, Ghidurile Dietetice pentru Americani (DGA) au fost actualizate pentru perioada 2025-2030. Deși cantitatea recomandată de fructe nu s-a schimbat față de ediția precedentă, a apărut o modificare mai subtilă: americanii sunt sfătuiți să acorde prioritate fructelor întregi în detrimentul sucului de fructe, atunci când este posibil.

Un nou studiu susține această schimbare a recomandărilor, potrivit ScienceAlert. Într-o analiză a obiceiurilor alimentare a 371.000 de participanți, cercetătorii, coordonați de o echipă de la University of North Dakota, au descoperit că legăturile dintre consumul de fructe și bolile cardiovasculare (BCV) variau în funcție de modul în care fructele erau consumate.

Fructul întreg, asociat cu o sănătate cardiovasculară mai bună

Cercetătorii au observat o asociere evidentă între un consum mai mare de fructe întregi și o sănătate cardiovasculară mai bună. În schimb, în cazul sucului de fructe 100%, nu a fost identificat un tipar clar și constant în ceea ce privește aceleași afecțiuni cardiovasculare.

„Definiția a ceea ce constituie o porție de fructe variază în întreaga lume, iar includerea sau excluderea sucului este un punct important de diferențiere între recomandările globale privind consumul de fructe”, scriu cercetătorii.

După ajustarea datelor în funcție de vârstă, venit, educație și statutul de fumător, cercetătorii au constatat că hipertensiunea arterială, colesterolul ridicat, boala coronariană și infarctul miocardic erau asociate cu un consum mai redus de fructe întregi.

În cazul sucului de fructe 100%, singurele asocieri semnificative statistic au fost între infarctul miocardic și persoanele care consumau suc puțin mai frecvent, respectiv între colesterolul ridicat și un consum ceva mai redus de suc.

Sucul de fructe nu pare să ofere aceleași beneficii

Datele sugerează că fructele întregi au un anumit rol, în timp ce sucul de fructe nu pare să aibă același efect. Totuși, studiul reprezintă doar o imagine de moment și, prin urmare, nu poate demonstra o relație directă de cauză și efect.

În medie, participanții la studiu consumau suc de fructe de 0,3 ori pe zi, adică aproximativ o dată la trei zile. Fructele întregi erau consumate, în medie, de 1,06 ori pe zi.

De ce ar putea exista această diferență

Echipa de cercetători are câteva ipoteze privind diferențele observate în date, însă niciuna nu este confirmată deocamdată.

Prima este că, atunci când consumăm fructul întreg, păstrăm toate fibrele vegetale, care sunt eliminate în procesul de stoarcere. Fibrele ar putea încetini creșterile nivelului zahărului din sânge și ale insulinei.

A doua ipoteză se referă la substanțele vegetale numite polifenoli. Acestea diferă în fructul întreg față de sucurile de fructe, iar există tot mai multe dovezi că formele întâlnite în fructele întregi ar putea fi mai benefice pentru organism.

Sucul de fructe nu este considerat neapărat nociv

Cercetătorii atrag atenția asupra unor studii anterioare care au sugerat că sucul de fructe poate avea beneficii pentru sănătatea inimii, iar aceste rezultate trebuie luate în considerare.

Ipoteza nu este că aceste sucuri ar fi nocive, ci că este posibil ca, în anumite privințe, consumul fructului propriu-zis să fie mai benefic.

Un pas următor ar putea fi extinderea cercetării pe o perioadă mai lungă, pentru a observa cum influențează consumul de fructe întregi și de suc de fructe sănătatea cardiovasculară în timp.

Între timp, recomandarea rămâne aceeași: consumul de fructe ar trebui să fie mai mare.