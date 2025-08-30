Tatuajele pot crește riscul de cancer, arată un studiu pe gemeni danezi

Studiul sugerează că cerneala folosită la tatuaje poate migra către ganglionii limfatici, acumulându-se și declanșând inflamații cronice ce pot duce la apariția cancerului.

Tatuajele pot crește riscul de cancer prin acumularea cernelii în ganglionii limfatici

Ganglionii limfatici, părți esențiale ale sistemului imunitar, au rolul de a filtra substanțele nocive din organism. Cercetătorii au descoperit că atunci când cerneala de tatuaj pătrunde în piele, o parte ajunge în ganglioni, unde poate provoca inflamații și o creștere anormală a celulelor. Acest proces este asociat cu un risc mai mare de cancer de piele și limfom, scrie Medical Press.

Rezultatele studiului au arătat că persoanele cu tatuaje mari, mai mari decât o palmă, prezintă o incidență aproape triplă a limfomului comparativ cu cele fără tatuaje. Aceasta sugerează că, pe măsură ce suprafața tatuajului crește și timpul de expunere este mai lung, cantitatea de cerneală acumulată în ganglionii limfatici devine mai semnificativă.

Tatuajele pot crește riscul de cancer indiferent de culoarea cernelii

Deși cercetările anterioare au ridicat suspiciuni asupra unor pigmenți anume, studiul actual nu a identificat o legătură clară între apariția cancerului și anumite culori de cerneală. Totuși, cercetătorii vor continua investigațiile pentru a înțelege mai bine efectele particulelor de cerneală asupra ganglionilor și pentru a stabili dacă anumite tipuri de limfom sunt mai strâns legate de tatuaje.