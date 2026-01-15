Telescopul Hubble captează momente rare din procesul de formare a stelelor în regiunea Orion

Noi imagini publicate de NASA dezvăluie procese spectaculoase de formare a stelelor într-una dintre cele mai active regiuni ale Căii Lactee, informează DailyGalaxy.

Observațiile arată stele aflate la început de drum care emit jeturi puternice, remodelând mediul cosmic din jur în moduri neașteptate.

Jeturi stelare care străpung norii cosmici

Oamenii de știință care folosesc Hubble Space Telescope s-au concentrat asupra Complexului Norului Molecular Orion, situat la aproximativ 1.300 de ani-lumină de Pământ.

Ascunse în spatele unor nori groși de praf, protostele tinere precum HOPS 310 și HOPS 181 emit jeturi de mare viteză și vânturi stelare.

Aceste fluxuri sapă cavități strălucitoare în norii denși de gaz, marcând etapele timpurii și violente ale nașterii stelare.

Rezoluția telescopului Hubble le permite astronomilor să urmărească aceste jeturi și să observe cum stelele nou-formate își modifică rapid mediul.

Stabilitate surprinzătoare a cavităților protostelare

Dincolo de imaginile spectaculoase, studiul a analizat modul în care evoluează în timp jeturile protostelare.

Cercetătorii nu au găsit dovezi că aceste cavități continuă să se extindă pe măsură ce stelele se maturizează.

Datele sugerează că dimensiunea cavităților este stabilită încă din fazele inițiale, în urma unor episoade energetice intense.

Această concluzie contrazice modelele mai vechi, care presupuneau o curățare treptată a gazului și prafului din jurul stelelor tinere.

Rezultatul obligă comunitatea științifică să regândească modul în care stelele aflate în formare își reglează acumularea de materie.

Signed, sealed…delivering! ✉️ Envelopes of dust and gas surround developing stars in these newly released Hubble images. These views show protostars within a stellar breeding ground called the Orion Molecular Cloud, about 1,300 light-years away. pic.twitter.com/Mq163yPGmT — Hubble (@NASAHubble) January 14, 2026

Un mister persistent al formării stelelor

În ciuda norilor moleculari extrem de denși din Orion, regiunea produce stele într-un ritm relativ scăzut.

Cercetătorii NASA arată că jeturile observate nu pot explica singure de ce formarea stelară încetinește atât de rapid.

Acumularea limitată de masă și stabilitatea cavităților indică existența unor forțe suplimentare care influențează evoluția stelelor.

Condițiile inițiale din nori sau factori externi ar putea juca un rol mai important decât se credea anterior.

Potrivit NASA Goddard Space Flight Center, în curând vor fi publicate și alte imagini Hubble, care vor aduce noi perspective asupra acestor întrebări.