UMF „Carol Davila” din București este lider național în cercetare

Evaluată alături de alte 51 de instituții de învățământ și cercetare, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București s-a clasat pe primul loc în România în domeniul cercetării, conform clasamentului SCImago 2026.
UMF „Carol Davila” din București este lider național în cercetare
Facebook/UMF Carol Davila
Luiza Moldovan
14 apr. 2026, 14:02, Social

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București ocupă primul loc în România în ceea ce privește cercetarea, potrivit ediției 2026 a clasamentului internațional SCImago Institutions Rankings (SIR), potrivit unui comunicat al instituției.

Performanța vine în urma evaluării a 52 de universități și organizații de cercetare din țară și confirmă poziția de lider a UMFCD în domeniul științelor medicale.

Rezultate solide în clasamentele pe specialități

Universitatea bucureșteană a obținut rezultate remarcabile și în clasamentele pe specialități din domeniul Medicină:

  • Locul I în 14 specialități, printre care anatomie, cardiologie, chirurgie, dermatologie, epidemiologie, gastroenterologie, obstetrică-ginecologie, oftalmologie, ORL, patologie, medicină pulmonară, radiologie și reumatologie;
  • Locul al II-lea în două specialități: anestezie și terapie intensivă, respectiv sănătate publică;
  • Locul al III-lea în patru domenii: boli infecțioase, oncologie, pediatrie și psihiatrie.

Rector: investițiile în cercetare dau rezultate

Rectorul universității, Viorel Jinga, a declarat că această performanță reflectă efortul colectiv al întregii comunități academice și eficiența investițiilor în cercetare.

„Acest rezultat reflectă nivelul ridicat al activității de cercetare, calitatea corpului academic și contribuția constantă a UMFCD la dezvoltarea științelor medicale, atât la nivel național, cât și internațional”, a transmis acesta.

Ce este clasamentul SCImago

SCImago Institutions Rankings este un clasament internațional realizat anual, care evaluează instituțiile de învățământ superior și de cercetare în funcție de performanța în cercetare, inovare și impact societal.

Prin poziționarea pe primul loc la nivel național, UMF „Carol Davila” își consolidează statutul de instituție de referință în medicina românească și își întărește vizibilitatea pe plan internațional.

