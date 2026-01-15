Zvonul viral „Project Anchor” susține că Pământul și-ar putea pierde gravitația pentru câteva secunde în 2026. Ce spune NASA?

Un zvon viral apărut pe rețelele sociale susține că Pământul ar urma să își piardă temporar gravitația în august 2026, provocând victime la nivel global, potrivit Snopes.

Afirmația, atribuită unui presupus document secret al NASA, a fost infirmată ferm atât de oamenii de știință, cât și de agenția spațială.

Cum s-a răspândit online zvonul despre pierderea gravitației

La sfârșitul anului 2025 și începutul lui 2026, utilizatori de pe mai multe platforme au început să distribuie afirmații identice despre un eveniment programat pentru 12 august 2026.

Postările susțineau existența unui document secret numit „Project Anchor”, care ar fi anunțat pierderea gravitației timp de șapte secunde.

Zvonul prezicea zeci de milioane de morți, distrugeri masive ale infrastructurii și colaps economic pe termen lung.

O mare parte din conținut provenea de la un cont de Instagram devenit ulterior inaccesibil, cunoscut pentru povești fictive generate cu ajutorul inteligenței artificiale.

Presupusul document „Project Anchor”

Potrivit postărilor virale, documentul ar fi fost scurs în noiembrie 2024 și ar fi avut un buget de 89 de miliarde de dolari.

Acesta susținea că NASA ar fi pregătit buncăre subterane pentru a proteja persoane selectate de o anomalie gravitațională.

Postările mai afirmau că fenomenul ar fi fost cauzat de intersectarea undelor gravitaționale provenite de la găuri negre îndepărtate.

Nu există însă nicio dovadă credibilă, document oficial sau relatare media care să confirme existența unui astfel de proiect.

Ce spun NASA și știința

Un purtător de cuvânt al NASA a confirmat că afirmația este complet falsă și imposibilă din punct de vedere științific.

Gravitația Pământului depinde de masa sa, care nu poate dispărea fără ca planeta să piardă fizic materie.

O eclipsă totală de Soare, programată în aceeași zi, nu are niciun impact asupra forței gravitaționale a Pământului.

Interacțiunile gravitaționale dintre Pământ, Lună și Soare sunt bine înțelese și pot fi prezise cu zeci de ani înainte.

De ce experții consideră informația dezinformare

Căutări extinse pe motoare de căutare și rețele sociale nu au găsit nicio referință la „Project Anchor” înainte de apariția zvonului.

Contul care a promovat inițial povestea prezenta tipare asociate cu narațiuni fictive sau asistate de AI.

Verificatorii de fapte au concluzionat că povestea folosește un limbaj pseudo-științific pentru a amplifica frica și urgența.

Experții avertizează că astfel de afirmații exploatează neînțelegerea fizicii și a științei spațiului pentru a răspândi panică.