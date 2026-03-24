Prima pagină » Știrile zilei » Agențiile de rating despre viitorul guvern al Ungariei: Reducerea cheltuielilor sociale este inevitabilă

Agențiile de rating anunță că indiferent cine câștigă alegerile parlamentare din Ungaria, programate pentru 12 aprilie, trebui să adopte măsuri de reducere a cheltuielilor sociale pentru a stabiliza finanțele publice.
Radu Mocanu
24 mart. 2026, 10:20, Știri externe

„Anticipăm că noul guvern de după alegerile din 2026, indiferent de componență, va trebui să se angajeze în eforturi de consolidare pentru a controla traiectoria cheltuielilor sociale”, transmite S&P, într-un răspuns pentru Reuters

Poziția agenției de rating vine pe fondul evoluției bugetare a guvernului de la Budapesta. Deficitul bugetar al Ungariei a ajuns la aproape 40% din ținta anuală încă din primele două luni ale anului curent, pe fondul creșterii cheltuielilor guvernamentale înaintea scrutinului. 

„Perspectiva noastră negativă actuală pentru ratingul „BBB-” al Ungariei reflectă riscul potențial ca performanța fiscală a acesteia să se dovedească semnificativ mai slabă decât previziunile noastre”, mai notează S&P. 

S&P estimează o creștere economică de 2.5%, dar avertizează că provocările globale recente ar putea afecta negativ această prognoză. În plus, agenția consideră că guvernul de la Budapesta nu va beneficia de fonduri europene din PNRR, motivând prin lipsa de timp, programul urmând să se încheie în august.

De asemenea, Goldman Sachs a redus recent estimarea de creștere pentru Ungaria la 1.6%, invocând impactul creșterii prețurilor la energie.

Premierul Viktor Orban susține că nu va fi nevoie de măsuri de austeritate pentru a reduce deficitul, estimat la aproximativ 5% din PIB, iar principalul contracandidat, Peter Magyar, susține că va organiza finanțele Ungariei prin deblocarea fondurilor europene, măsuri anticorupție și introducerea unei taxe pe avere. 

