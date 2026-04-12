Cine este Peter Magyar, liderul Tisza care a pus capăt dominației lui Viktor Orban după 16 ani

La 45 de ani, avocat de profesie și europarlamentar, Magyar a intrat în alegerile parlamentare de duminică drept primul rival credibil al lui Orbán din ultimul deceniu.

Magyar a făcut parte din Fidesz încă din 2002 și, timp de peste două decenii, a ocupat funcții în instituții de stat, inclusiv posturi diplomatice la Bruxelles și poziții de conducere în agenții publice.

Mult timp a fost perceput drept un om al puterii de la Budapesta, iar până în 2023 a fost căsătorit cu Judit Varga, una dintre figurile importante ale Fidesz și fost ministru al Justiției.

Ruptura de Fidesz și ascensiunea rapidă

Ruptura sa de Fidesz s-a produs în 2024, după scandalul grațierii care a zguduit scena politică ungară și a dus la demisia președintei Katalin Novák și a lui Judit Varga.

Scandalul a izbucnit după dezvăluirile potrivit cărora un bărbat condamnat pentru mușamalizarea unor abuzuri sexuale într-un centru pentru copii fusese grațiat. În acel moment, Péter Magyar a ieșit public și a început să denunțe corupția, modul de funcționare al puterii și mecanismele interne ale regimului Orbán, transformându-se rapid într-un lider central al opoziției.

Ascensiunea sa a fost fulgerătoare. În 2024, a lansat Tisza, o formațiune politică nouă care a obținut aproximativ 30% din voturi la alegerile pentru Parlamentul European din Ungaria.

De atunci, partidul a atras un electorat foarte divers: conservatori dezamăgiți de Fidesz, tineri proeuropeni, dar și alegători preocupați mai ales de inflație, corupție, nivelul de trai și starea sistemului sanitar.

Campania lui Péter Magyar s-a construit în jurul nemulțumirii publice față de corupție, în special în legătură cu presupusa utilizare abuzivă a miliarde de euro din fondurile Uniunii Europene, dar și pe fondul încetinirii economiei ungare.

Mesaj proeuropean, cu echilibru pentru electoratul conservator

El promite o resetare a relației cu Bruxelles-ul, deblocarea fondurilor europene și readucerea Ungariei pe o linie mai clar proeuropeană în interiorul Uniunii Europene și al NATO.

Programul Tisza prevede reducerea dependenței de energia rusească, întărirea relațiilor cu partenerii occidentali, creșterea cheltuielilor pentru apărare și investiții mai mari în sănătate și reforme administrative. Pentru Bruxelles și aliații occidentali, o eventuală victorie a lui Magyar ar putea însemna o schimbare majoră de direcție la Budapesta.

În același timp, liderul Tisza încearcă să păstreze echilibrul față de electoratul conservator. A evitat teme sensibile precum drepturile LGBTQ, a păstrat o linie dură pe migrație și a evitat să transforme războiul din Ucraina într-o temă centrală a campaniei, pentru a nu pierde o parte din electoratul conservator.