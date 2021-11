Analiză MEDIAFAX: Aproape 90 de mii de femei lucrează în IT&C, cel mai dinamic sector al economiei. ”Femeile din IT sunt bune pe partea de dezvoltare, design sau consultanţă”

Aproape 90.000 de femei lucrau în companiile din sectorul IT&C din România la finalul anului 2020, reprezentând 41% din totalul forţei de muncă din IT&C, arată o analiză a MEDIAFAX pe baza datelor de la Institutul Naţional de Statistică. În 2008, circa 50.000 de femei erau angajate în sectorul IT&C, reprezentând 39,5% din totalul angajaţilor din acest domeniu.

Iar atracţia sectorului este în creştere în rândul femeilor, care aleg, din timp, să se orienteze spre o carieră în IT. Răzvan Rughiniş, profesor la Universitatea Politehnica din Bucureşti, a spus că anul acesta circa 34% din persoanele înscrise pentru licenţă la Facultatea de Automatică şi Calculatoare sunt fete, în timp ce la master acestea reprezintă circa 38%.

„În ultimii ani se observă o prezenţă tot mai mare a angajaţilor de sex feminin în tot ce înseamnă industrie tech. Ele sunt bune pe partea de dezvoltare, design, consultanţă, roluri de agile, pentru că au darul de a asculta, ceea ce le ajută să crească mult în industria de IT”, a spus Flavia Husar, communication & brand director în cadrul programului de pre-accelerare InnovationLabs şi product manager în cadrul companiei de consultanţă în management şi tehnologie BearingPoint.

Faţă de anul 2008, numărul de angajate din IT&C a crescut cu aproape 80%, de la 50.000 în 2008 până la aproape 90.000 în 2020. Domeniul IT&C a cunoscut o dezvoltare accelerată în ultimii ani, după ce tot mai multe multinaţionale au deschis sau şi-au extins birourile în marile oraşe din România. Astfel, IT&C a ajuns să genereze 6,8% din PIB-ul României în 2020 cu puţin peste 200.000 de angajaţi, mai mult decât sectoarele agricultură (unde lucrează 2 milioane de oameni) şi construcţii (unde lucrează peste 430.000 de angajaţi).

Iar avansul acestui sector, dar şi salariile mari oferite de companii – în IT salariul mediu este de circa 8.400 de lei net, de 2,4 ori mai mare decât media naţională – a atras şi mai multe femei spre un domeniu dominat mai degrabă de bărbaţi.

Alina Capotă, care în prezent ocupă funcţia de RPA Team Lead în cadrul uneia dintre cele mai importante companii de profil la nivel internaţional, şi-a început cariera în industria de IT în 2015, când era studentă.

„Lucrez în industria IT de 6 ani, am început încă din primul an de facultate. Ce mă atrage cel mai mult în această industrie este libertatea de a inova. Industria IT este într-o continuă evoluţie, nu am cum să mă plictisesc. Un alt aspect important este şi impactul pe care îl creează produsul sau implementarea la care iau parte, asupra lumii din jur”, a spus Alina Capotă.

Flavia Husar a menţionat că în ceea ce priveşte ecosistemul de start-up-uri de tehnologie, cu care are contact de aproximativ şapte ani prin Innovation Labs, a observat că numărul de femei care participă în cadrul programului de pre-accelerare Innovation Labs este constant sau în creştere uşoară de la an la an.

Spre exemplu, la Innovation Labs 2021, care s-a desfăşurat în Bucureşti, Cluj, Iaşi, Sibiu şi Timişoara, au fost înregistrate circa 23% femei participante, din totalul de circa 267 de persoane aferente celor 71 de echipe din program.

„În 2020 am avut 28% femei participante, din 241 de participanţi. Ca număr, am avut 62 de fete în 2021 şi 68 în 2020, deci a fost mai mult o constantă. Pe partea de start-up-uri încercăm să aducem constant mai multe fete, dar ele dau mai des înapoi de la provocări, iar profesorii universitari sunt cei care le ajută să evolueze şi le introduc în echipe. Se poate observa şi în facultăţile de profil că avem mai multe fete şi asta se vede mai ales în etapa de Pitch, pentru că fetele sunt foarte bune la pitch-uri”, a mai spus Flavia Husar.

Un astfel de exemplu poate fi reprezentant de Alexia Dumitrescu, elevă în clasa a 10-a la Colegiul Naţional George Coşbuc din Bucureşti, profil matematică - informatică, bilingv engleză, care împreună cu doi colegi au pus bazele unui start-up tech care îşi propune să simplifice procesul de aplicare la universităţi din România şi din străinatate.

„La recomandarea profesorului de educaţie antreprenorială ne-am înscris în cadrul Junior Achievement România, un incubator de afaceri, şi acolo a luat naştere platforma Let’s Uni!. Vreau să rămân tot în zona aceasta de tehnologie, dar încă nu m-am hotărât exact pe ce filială”, a spus Alexia Dumitrescu.

Pe de altă parte, Flavia Husar a menţionat că în cadrul subsidiarei locale a companiei BearingPoint, reprezentanţii acesteia încearcă să menţină o balanţă între numărul de angajaţi de sex masculin şi cei de sex feminin, prin dezvoltarea de proiecte ce au ca scop atragerea persoanelor de sex feminin în companie.

„La BearingPoint România avem mai multe angajate femei în zona de IT, decât bărbaţi. Cred că ar trebui să se creeze proiecte în companii prin care să atragem mai multe femei în industrie. Astfel de proiecte avem şi la BearingPoint, iar prin acestea încercăm să aducem în faţă mai multe femei pentru a demonstra că şi ele pot să lucreze în această industrie. Trebuie să avem modele de succes, femei care au făcut lucruri, pentru a oferi încredere şi altor persoane de acelaşi sex”, a explicat Flavia Husar.