Analiză Sky News: Cele trei momente al summitului de la Casa Albă care arată că Putin are o influență asupra lui Trump

O analiză realizată de Sky News arată trei momente produse în timpul întâlnirii dintre Donald Trump, Volodimir Zelenski și liderii europeni la Casa Albă, momente care denotă influența pe care Vladimir Putin o are asupra președintelui american.

Primul moment s-a produs în Biroul Oval, atunci când Trump a spus, de față cu liderul de la Kiev, că nu crede că Ucraina are nevoie de un armistițiu. Acest comentariu este total contrar poziției pe care Trump a adoptat-o odată cu revenirea sa la președinția SUA în privința războiului din Ucraina. Până acum, armistițiul a fost prioritatea sa în privința războiului. Cu toate acestea, poziția sa pare că s-a schimbat total după întâlnirea cu Putin în Alaska.

Al doilea moment a fost formatul în sine. La fel ca în cazul discuțiilor din februarie din Biroul Oval, Trump a adoptat formatul întrebărilor și răspunsurilor deschise în cazul întâlnirii cu Zelenski. În Alaska, Putin nu a fost obligat să răspundă la nicio întrebare – cel mai probabil, pentru că nu a vrut. Acest lucru reprezintă un alt motiv al statutului special pe care Trump pare să i-l acorde lui Putin.

Al treilea moment a fost convorbirea telefonică dintre Trump și Putin, care a avut loc chiar în timpul discuțiilor pe care liderul de la Casa Albă le avea cu liderii europeni. Inițial, Trump a spus că va vorbi cu liderul de la Kremlin după întâlnirea sa cu liderii europeni. Sky News notează că acest aspect sugerează că Trump ar fi trebuit să se consulte mai întâi cu Putin înainte de a-și continua discuțiile cu liderii europeni.

După cele două summituri la care a participat Trump, nu se cunosc toate detaliile propunerii de pace, care se află în curs de elaborare. Totuși, toate aceste elemente sugerează cu tărie că aceasta a fost schițată de Rusia.