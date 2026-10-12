Atac la o școală din Franța: Un elev de 14 ani și-a împușcat directorul și o profesoară

Incidentul a avut loc în jurul orei 10:30 la colegiul Joseph-Lakanal. Adolescentul a reușit să intre în unitatea de învățământ având o armă de calibru 12 ascunsă într-o husă de chitară, a transmis președintele departamentului, Martine Vassal, notează Le Monde.

Adolescentul a tras inițial asupra directorului în vârstă de 53 de ani, lovindu-l cu alice în zona coapselor și a spatelui. Ulterior, a îndreptat arma spre o profesoară de 37 de ani, rănind-o la nivelul coapsei, și a mai tras un al treilea foc pe coridor.

Atacatorul a fost oprit și imobilizat de un angajat al școlii, fiind ulterior preluat și arestat de forțele de ordine.

„Este elev al școlii, înscris aici în clasa a noua, și nu este cunoscut pentru acte de delincvență sau radicalizare”, a spus prefectul despre atacator.

Prefectura a raportat că o a treia persoană a suferit răni ușoare, iar mai mulți elevi aflați în stare de șoc primesc asistență psihologică.

Ministrul educației, Edouard Geffray, a reacționat dur pe rețeaua X, calificând incidentul drept un „act inacceptabil”.

„Mă deplasez imediat la fața locului împreună cu ministrul de interne Laurent Nunez și ministrul delegat pentru educație Sabrina Roubache . În fața acestui nou atac, sistemul de învățământ național va rămâne, ca întotdeauna, unit și puternic, alături de o comunitate educativă greu încercată. Însă acest act inacceptabil dovedește, încă o dată, propagarea violenței dezlănțuite în societatea noastră, o problemă împotriva căreia trebuie să ne mobilizăm cu toții. Atât prin vorbe, cât și prin fapte”, se arată în mesajul ministrului.