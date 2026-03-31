Avertisment UE: Dependența Europei de firmele de tehnologie străine ar putea fi „utilizată ca armă împotriva noastră”

Comentariile sale vin în contextul în care Bruxellesul pregătește o posibilă interdicție pentru unele echipamente de telecomunicații chineze pe teritoriul UE și se confruntă cu presiuni din partea Washingtonului pentru a relaxa reglementările digitale, scrie Brusseles Signal.

„Trăim cu adevărat într-o lume în care astfel de dependențe foarte puternice pot fi folosite ca armă împotriva noastră”, a declarat Virkkunen jurnaliștilor în orașul Lille.

„De aceea este important să analizăm cu atenție sectoarele noastre critice și dependențele pe care le avem”, a adăugat aceasta.

Virkkunen și-a reiterat apelul din ianuarie pentru revizuirea legislației UE privind securitatea cibernetică, inclusiv prin introducerea unor cerințe care să elimine echipamentele de telecomunicații provenite de la anumiți furnizori considerați „cu risc ridicat”.

Companiile chineze Huawei și ZTE nu sunt menționate explicit, însă observatorii se așteaptă ca acestea să fie incluse în categoria „risc ridicat” din textul propus.

Serviciile de cloud depind de furnizori americani

În ceea ce privește serviciile de cloud, unde multe companii și guverne europene depind de furnizori americani, „este important să avem controlul în Europa și ca datele să fie localizate tot în Europa”, a subliniat Virkkunen.

Se așteaptă ca aceasta să propună, în luna mai, măsuri privind „suveranitatea tehnologică”, care vor acoperi domenii precum cloud-ul, inteligența artificială și sectorul semiconductorilor.

Comisarul a respins ideea unor negocieri cu Statele Unite privind modul în care UE își elaborează regulile digitale, după ce ambasadorul american la Bruxelles, Andrew Puzder, a declarat pentru Politico că dorește deschiderea unui dialog.

„Când vine vorba despre regulile noastre digitale, lucrurile sunt foarte clare. Este dreptul nostru suveran, în Uniunea Europeană, să decidem singuri asupra acestor reguli”, a afirmat Virkkunen.

„Nu este ceva ce putem negocia sau oferi la schimb, pentru că știm că, din partea SUA, se propune adesea ca regulile noastre digitale să fie incluse în negocierile comerciale.”