Bill Gates prezice că inteligența artificială ar putea „cauza un miliard de morți” dacă nu va fi reglementată

„Inteligența artificială este cu siguranță suficient de puternică pentru a duce la evenimente care ar putea cauza un miliard de morți”, a spus Bill Gates într-un interviu acordat NBC News.

Potrivit Le Figaro, motivul invocat de miliardarul american este imensa „putere” a IA și capacitatea actorilor rău intenționați de a exploata inteligența artificială.

„Deși nu putem spune cu siguranță că acest lucru se va întâmpla, nicio armă nu s-a dovedit la fel de puternică ca instrumentele avansate de inteligență artificială folosite de indivizi rău intenționați”, a declarat el.

Declarația sa vine în contextul în care o parte din Silicon Valley solicită de luni de zile o reglementare mai strictă a inteligenței artificiale. Argumentul este că aceasta nu este în prezent suficient de aliniată cu valorile umane.

Jacob Coxon, un fost angajat al Anthropic, a declarat după ce a demisionat din compania sa în urmă cu mai puțin de o lună că inteligența artificială ne-ar putea „ucide pe toți până la sfârșitul deceniului”.

„Autoritățile de aplicare a legii și factorii de decizie politică trebuie să fie implicați în discuțiile despre care ar trebui să fie mecanismele de garanție și supraveghere pentru IA”, a subliniat Bill Gates în cadrul interviului.

„Și acest lucru trebuie să devină obligatoriu. Va crește costurile industriei, dar nu o va încetini”, a afirmat el.

Miercuri, CEO-ul OpenAI Sam Altman s-a adresat Națiunilor Unite, solicitând totodată dezvoltarea de standarde internaționale pentru „măsurarea capacităților, evaluarea riscurilor, determinarea dacă măsurile de siguranță sunt suficiente și menținerea supravegherii umane” asupra inteligenței artificiale.

Fondatorul și directorul general al Meta, Mark Zuckerberg, s-a opus acestei abordări, potrivit sursei inițiale.

„Nu cred că avem nevoie de vreo reglementare”, a declarat el pentru NBC News într-un interviu publicat joi.