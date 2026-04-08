Cât ne costă coșul de Paște în 2026: scumpiri la miel, porc și ouă

Prețurile alimentelor tradiționale de Paște au înregistrat creșteri considerabile în această perioadă. Într-un magazin, ouăle se vând cu prețuri cuprinse între 13 lei și 29,99 lei, în funcție de cantitate și producător.

La carne, prețurile diferă în funcție de sortiment: rasolul de porc ajunge la 1,62 lei/100 de grame, pieptul de porc la 3,15 lei/100 de grame, iar carcasa de miel este comercializată cu aproximativ 4,79 lei/100 de grame. În piețe, situația este și mai apăsătoare pentru consumatori.

Prețul cărnii de miel poate ajunge până la 60 de lei pe kilogram, o valoare considerată ridicată de mulți cumpărători în prag de sărbători. O persoană din București a declarat că scumpirile sunt resimțite puternic în bugetul zilnic.

„Prețurile sunt destul de mari, mai ales că și combustibilul s-a scumpit. Toate se leagă între ele”, a spus aceasta.

În acest context, multi români își ajustează deja listele de cumpărături pentru masa de Paște, încercând să găsească alternative mai accesibile sau să reducă din cantități.