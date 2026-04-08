Cât ne costă coșul de Paște în 2026: scumpiri la miel, porc și ouă

Cu doar câteva zile înainte de Paște, românii resimt din plin scumpirile la alimentele de bază. Atât în magazine, cât și în piețe, prețurile la ouă și carne au crescut semnificativ, pe fondul majorării costurilor de transport și al altor cheltuieli.
Rareș Mustață
08 apr. 2026, 11:00, Economic

Prețurile alimentelor tradiționale de Paște au înregistrat creșteri considerabile în această perioadă. Într-un magazin, ouăle se vând cu prețuri cuprinse între 13 lei și 29,99 lei, în funcție de cantitate și producător.

La carne, prețurile diferă în funcție de sortiment: rasolul de porc ajunge la 1,62 lei/100 de grame, pieptul de porc la 3,15 lei/100 de grame, iar carcasa de miel este comercializată cu aproximativ 4,79 lei/100 de grame. În piețe, situația este și mai apăsătoare pentru consumatori.

Prețul cărnii de miel poate ajunge până la 60 de lei pe kilogram, o valoare considerată ridicată de mulți cumpărători în prag de sărbători. O persoană din București a declarat că scumpirile sunt resimțite puternic în bugetul zilnic.

„Prețurile sunt destul de mari, mai ales că și combustibilul s-a scumpit. Toate se leagă între ele”, a spus aceasta.

În acest context, multi români își ajustează deja listele de cumpărături pentru masa de Paște, încercând să găsească alternative mai accesibile sau să reducă din cantități.

