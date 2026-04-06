Carnea de miel s-a scumpit și în Bulgaria, la fel ca și în România / „Crescătorul bulgar moare zâmbind, dar moare”

Nici crescătorii bulgari de ovine și caprine n-o duc mai bine față de cei din România. Aceștia se plâng nu doar de creșterea prețurilor la producția cărnii de miel, dar și de importurile ilegale, uneori chiar din România, care sufocă, încet dar sigur, această industrie.
Luiza Moldovan
06 apr. 2026, 12:38, Social

Crescătorii români de ovine nu sunt singurii care se plâng de declinul pieței. Din cauza creșterii costurilor de producție tot mai mari de la an la an, prețul cărnii de miel sare și el, iar asta se reflectă în scăderea vânzărilor.

Probleme asemănătoare au și crescătorii bulgari de ovine, potrivit actualno.com. Aceștia se plâng de importurile ilegale de carne de miel (uneori, chiar din România) și de creșterea accelerată a prețurilor, care induce o criză acută în acest sector.

14-15 euro pe kilogram de miel e încă bine, dar prețurile riscă să sară la un prag psihologic ce ar putea să însemne declinul

Prețul cărnii de miel pentru Paște ar putea ajunge, în Bulgaria, la 14-15 euro pe kilogram, ușor peste nivelul anilor trecuți, însă crescătorii bulgari de ovine avertizează că orice depășire a pragului de 16-17 euro riscă să afecteze serios consumul.

Președintele Asociației Naționale de Creștere a Oilor și Caprelor din Bulgaria spune că există un plafon psihologic al prețului: 14-15 euro pe kilogram este încă acceptabil, dar peste 16-17 euro pe kilogram înseamnă un risc de scădere a vânzărilor.

Chiar și așa, prețul cărnii de miel este mai mare decât în anii precedenți.

„Crescătorul bulgar moare zâmbind, dar moare”

Reprezentanții crescătorilor acuză că piața este afectată de importuri ilegale și practici netransparente.

„Comerțul cu miel demască sistemul. Se văd importurile ilegale și schemele din spate, dar nimic nu ajunge în buzunarele crescătorilor”, a declarat Președintele Asociației Naționale de Creștere a Oilor și Caprelor din Bulgaria.

Acesta descrie situația fermierilor într-un ton dur: „Crescătorul bulgar moare zâmbind, dar moare.”

Probleme structurale în agricultură

Crescătorii critică lipsa unor politici eficiente, cum ar fi faptul că autoritățile nu încurajează cooperativele agricole, că fermierii sunt forțați să concureze între ei, ceea ce are ca rezultat prețuri mai mici la producători, dar nu neapărat și la raft.

Ouă suficiente, dar nu neapărat mai ieftine

Veștile sunt mai bune în ceea ce privește ouăle în Bulgaria. Există suficiente ouă pe piață și nu s-au înregistrat creșteri majore de preț în Bulgaria.

Totuși, pe termen lung, prețurile ouălor ar putea crește.

Ivailo Galabov, președintele Uniunii Crescătorilor de Păsări, avertizează că noile tehnologii europene de creștere vor duce la scumpiri treptate.

