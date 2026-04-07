Se aprind candele în fața Spitalului Universitar de Urgență din București pentru Mircea Lucescu

Primele candele au fost aprinse marți seara în fața Spitalului Universitar de Urgență din București. Printre cei care au venit în fața unității medicale este Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF. Cei prezenți nu au oferit declarații transmițând doar mesajul „Dumnezeu să-l ierte”.

Mircea Lucescu a murit marți seara. Spitalul Universitar de Urgență București a anunțat că decesul a fost declarat, marți, 7 aprilie 2026, în jurul orei 20.30.

Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai importanți antrenori din istoria fotbalului românesc și unul dintre tehnicienii cu cea mai lungă și diversă carieră din Europa.