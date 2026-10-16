Caz halucinant: Angajatul unei firme de pompe funebre a furat inelul din mâna unui preot decedat și l-a vândut pentru a-și finanța dependența de droguri

Regretatul preot primise inelul de 18 carate de la părinții săi, care l-au cumpărat la Roma pentru hirotonirea sa din 1971.

Potrivit The Independent, inelul avea inscripția latină „Tu Es Sac Erdos In Aeternum”, care se traduce prin „Sunt preot pentru totdeauna”.

Preotul își exprimase ultima dorință de a fi înmormântat purtându-l.

Inelul, vândut la amanet și topit

Bărbatul în vârstă de 34 de ani a luat inelul pe 8 martie și l-a vândut unui amanet. Evaluat între 3.000 și 3.500 de lire sterline (3.500 – 4.100 de euro), a fost ulterior topit și a devenit irecuperabil.

Furtul a avut loc la patru zile după ce bărbatul și-a prezentat demisia, în urma îngrijorărilor colegilor cu privire la conduita sa.

O anchetă internă efectuată de administratorii de pompe funebre a stabilit ulterior că acesta furase și un inel pentru chei Rolls-Royce de la firmă.

A primit în total 1.370 de lire sterline cash pentru ambele obiecte furate și a cheltuit banii pe droguri, potrivit sursei citate.

Bărbatul a scăpat de închisoare

Acesta a evitat o pedeapsă cu închisoarea de la Curtea Magistraților din Preston, vineri. În schimb, a primit un ordin de detenție comunitară, fiind obligat să efectueze 300 de ore de muncă neremunerată și să plătească o despăgubire totală de 6.500 de lire sterline.

Magistrații au declarat că acesta a fost cel mai grav caz de furt pe care l-au auzit în instanța lor, având în vedere impactul emoțional asupra celor afectați.

O rudă apropiată a preotului decedat a declarat că este „profund supărată, furioasă și nedumerită că cineva, în special un membru al personalului însărcinat cu îngrijirea decedatului, ar fura de la un cadavru dintr-o morgă și mai ales de la un preot”.

„A fura de la un preot catolic care și-a dedicat 55 de ani din viață slujirii lui Dumnezeu și ajutorării a mii de oameni este o trădare îngrozitoare a încrederii acordate celor responsabili de asigurarea unei înmormântări demne și respectuoase”, a adăugat ruda preotului decedat, conform aceleiași surse.