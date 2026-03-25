Ce se întâmplă de ziua națională a Greciei în București

Concert Extraordinar la Ateneul Român: Uniunea Elenă din România organizează un eveniment de gală dedicat istoriei și culturii elene.

Manifestările își propun să aducă un omagiu celor care au luptat pentru libertatea Greciei și să evidențieze legăturile istorice și culturale dintre comunitatea elenă și România.

Evenimentul central al programului va avea loc miercuri, 25 martie, de la ora 18:30, la Ateneul Român, în colaborare cu Ambasada Republicii Elene la București.

Publicul va putea participa la un concert de muzică clasică susținut de Orchestra Simfonică de Tineret „Megaro” din Salonic, sub bagheta dirijorului Panagiotis Diamandis.

La eveniment sunt așteptate personalități ale vieții politice, culturale și economice din România și Grecia, concertul fiind organizat ca un moment de celebrare a culturii elene și a relațiilor bilaterale dintre cele două state.

Ziua Națională a Greciei marchează declanșarea revoltei din 1821, care a dus la obținerea independenței față de Imperiul Otoman și reprezintă una dintre cele mai importante sărbători naționale ale Greciei.

Seară Grecească la Riviera Park : O petrecere cu muzică live susținută de artista Korina Spanos și trupa sa. Atmosfera va include dansuri tradiționale și preparate mediteraneene, iar accesul este gratuit .

Emisiune Specială „Kalimera”: Pe parcursul zilei, postul TVR 2 difuzează ediții dedicate tradițiilor și energiei comunității grecești din România.

Greciei Deși Ziua Națională aeste astăzi, unele festivități de amploare ale comunității au început încă de duminică, 22 martie.

Însă astăzi sunt și o serie de evenimente religioase: Astăzi, la ora 18:30, este programată a doua stare a Acatistului Maicii Domnului la Biserica Greacă din București.

În plus, mai multe locații cu specific grecesc din Capitală, restaurante și taverne, organizează meniuri speciale.