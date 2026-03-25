Ce se întâmplă de ziua națională a Greciei în București

Manifestările își propun să aducă un omagiu celor care au luptat pentru libertatea Greciei și să evidențieze legăturile istorice și culturale dintre comunitatea elenă și România.
Evenimentul central al programului va avea loc miercuri, 25 martie, de la ora 18:30, la Ateneul Român, în colaborare cu Ambasada Republicii Elene la București.
Publicul va putea participa la un concert de muzică clasică susținut de Orchestra Simfonică de Tineret „Megaro” din Salonic, sub bagheta dirijorului Panagiotis Diamandis.
La eveniment sunt așteptate personalități ale vieții politice, culturale și economice din România și Grecia, concertul fiind organizat ca un moment de celebrare a culturii elene și a relațiilor bilaterale dintre cele două state.
Ziua Națională a Greciei marchează declanșarea revoltei din 1821, care a dus la obținerea independenței față de Imperiul Otoman și reprezintă una dintre cele mai importante sărbători naționale ale Greciei.
În plus, mai multe locații cu specific grecesc din Capitală, restaurante și taverne, organizează meniuri speciale.