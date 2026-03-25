Ce se întâmplă de ziua națională a Greciei în București

Astăzi, 25 martie 2026, Bucureștiul celebrează Ziua Națională a Greciei printr-o serie de evenimente culturale, religioase și gastronomice organizate de către comunitatea elenă.
Sorina Matei
25 mart. 2026, 13:48, Știrile zilei
  • Concert Extraordinar la Ateneul Român: Uniunea Elenă din România organizează un eveniment de gală dedicat istoriei și culturii elene.

Manifestările își propun să aducă un omagiu celor care au luptat pentru libertatea Greciei și să evidențieze legăturile istorice și culturale dintre comunitatea elenă și România.

Evenimentul central al programului va avea loc miercuri, 25 martie, de la ora 18:30, la Ateneul Român, în colaborare cu Ambasada Republicii Elene la București.

Publicul va putea participa la un concert de muzică clasică susținut de Orchestra Simfonică de Tineret „Megaro” din Salonic, sub bagheta dirijorului Panagiotis Diamandis.

La eveniment sunt așteptate personalități ale vieții politice, culturale și economice din România și Grecia, concertul fiind organizat ca un moment de celebrare a culturii elene și a relațiilor bilaterale dintre cele două state.

Ziua Națională a Greciei marchează declanșarea revoltei din 1821, care a dus la obținerea independenței față de Imperiul Otoman și reprezintă una dintre cele mai importante sărbători naționale ale Greciei.

  • Seară Grecească la Riviera Park: O petrecere cu muzică live susținută de artista Korina Spanos și trupa sa. Atmosfera va include dansuri tradiționale și preparate mediteraneene, iar accesul este gratuit.
  • Emisiune Specială „Kalimera”: Pe parcursul zilei, postul TVR 2 difuzează ediții dedicate tradițiilor și energiei comunității grecești din România.
Deși Ziua Națională a Greciei este astăzi, unele festivități de amploare ale comunității au început încă de duminică, 22 martie.
Însă astăzi sunt și o serie de evenimente religoase: Slujbe la Biserica Greacă: Comunitatea s-a reunit recent pentru un Te Deum la Paraclisul „Buna Vestire”. Astăzi, la ora 18:30, este programată a doua stare a Acatistului Maicii Domnului la Biserica Greacă din București

În plus, mai multe locații cu specific grecesc din Capitală, restaurante și taverne, organizează meniuri speciale.

Recomandarea video

Pauza de cinci zile impusă de Trump oferă pușcașilor marini americani un timp prețios pentru a ajunge în apropierea Iranului
G4Media
10% în plus la pensie, pentru 4.600.000 de pensionari români, începând cu 1 ianuarie 2027
Gandul
Scandal uriaș la Pro TV după filmările unui reality-show cu Mihaela Rădulescu + A cerut daune de 100.000 de euro
Cancan
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din minți pe Gigi Becali când era iubita lui Mihai Costea
Prosport
Patru tactici-cheie prin care Iranul poate forța retragerea SUA, chiar dacă nu poate câștiga războiul
Libertatea
Zodiile care au noroc pe toate planurile în luna aprilie. Cine sunt favoriții astrelor?
CSID
Mașinile electrice și hibride nu vor mai putea parca gratuit în București!
Promotor