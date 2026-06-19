Cel puțin 15 persoane au fost ucise în urma unor atacuri israeliene în sudul Libanului

Aviația și artileria israeliană au lovit în noaptea de joi spre vineri mai multe localități din districtul Nabatieh, în sudul Libanului, iar în urma acțiunii ofensive, 15 persoane și-au pierdut viața anunță presa libaneză, citată de Reuters.

Armata israeliană a declarat că operațiunile au vizat membri și infrastructură aparținând Hezbollah, Ierusalimul susținând că atacurile au fost lansate ca urmare a mai multor încălcări ale armistițiului de către gruparea militantă.

De asemenea, IDF a anunțat că a suferit și pierderi în urma unui atac lansat de Hezbollah. Potrivit armatei, patru militari și-au pierdut viața, printre care și comandantul unui batalion de blindate.

Escaladarea vine pe fondul semnării acordului cadru dintre SUA și Iran pentru încheierea conflictului din Orientul Mijlociu. Documentul prevede încetarea luptelor pe toate fronturile, inclusiv în Liban, precum și respectarea integrității teritoriale și a suveranității statului libanez.

Cu toate acestea, Israelul urmărește menținerea de trupe la aproximativ 10 kilometri în interiorul teritoriului libanez, în cadrul operațiunilor împotriva Hezbollah.