Cercetătorii descoperă legătura genetică surprinzătoare care poate prezice atât adicția, cât și eșecul școlar

Un set de factori genetici influențează în același timp riscul de a dezvolta o tulburare adictivă și nivelul de realizare educațională. Un studiu realizat de Vall d’Hebron Institut de Recerca, publicat în revista Addiction, a identificat acești factori și concluzionează că o predispoziție genetică mai ridicată la adicție este asociată cu o probabilitate crescută de a obține un nivel educațional inferior, scrie La Vanguardia.

Faptul că dificultățile școlare și problemele legate de consumul de substanțe apar frecvent împreună nu reprezintă o descoperire nouă.

„Ceea ce aduce nou studiul nostru sunt date genetice care ajută la clarificarea acestei asocieri”, explică Judit Cabana-Domínguez, cercetătoare principală în grupul de Psihiatrie, Sănătate Mintală și Adicții al VHIR și al Cibersam.

În opinia ei, studiul poate fi util în dezvoltarea tratamentelor și în stabilirea strategiilor de prevenire a adicțiilor. „Pe de altă parte, cunoașterea bazei genetice a adicțiilor și a tulburărilor psihiatrice contribuie la reducerea stigmei. Ele au o bază biologică la fel ca orice altă tulburare, iar obiectivul este să lucrăm la îmbunătățirea prevenirii și tratamentului.”

Studiul nu poate stabili dacă un nivel educațional mai scăzut crește riscul de dependență

Echipa de cercetători a recrutat peste 1.400 de persoane diagnosticate cu tulburări legate de consumul de substanțe precum cocaină, opioide, cannabis sau sedative și a realizat un studiu de asociere la nivelul întregului genom pentru a identifica variante genetice care influențează simultan riscul de adicție și performanța educațională.

Deși s-a găsit o dovadă consistentă privind existența unor variante genetice comune, studiul nu poate stabili dacă un nivel educațional mai scăzut crește riscul de dependență, dacă adicția afectează parcursul educațional sau dacă ambele sunt valabile, explică cercetătoarea Marta Ribasés.

„Însă o înțelegere mai bună a factorilor genetici comuni poate ajuta la îmbunătățirea strategiilor de prevenție și la integrarea perspectivelor educaționale în politicile de sănătate publică privind adicțiile”, adaugă aceasta.

În acest sens, „individul nu este predeterminat de la naștere doar pentru că are această bază genetică”, subliniază doktora Cabana-Domínguez. „Mediul este fundamental, iar îmbunătățirile din toate domeniile pot modula factorul de risc genetic.”