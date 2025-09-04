Cinci fructe care pot ajuta la controlul hipertensiunii arteriale

Cunoscută și sub numele de hipertensiune arterială, această afecțiune a fost asociată cu peste 664.000 de decese în SUA în 2023.

Hipertensiunea arterială apare atunci când forța exercitată de sânge asupra pereților arterelor este prea mare, crescând riscul formării cheagurilor de sânge și a plăcilor care blochează arterele.

Adesea se prescriu medicamente pentru a controla hipertensiunea arterială, dar și o dietă echilibrată a fost asociată cu reducerea riscului, potrivit Independent.

„Dieta și stilul de viață pot avea un impact profund asupra tensiunii arteriale și sunt la fel de importante ca una sau două pastile”, a declarat dr. R. Kannan Mutharasan, cardiolog la Northwestern Medicine.

Bananele

Bananele sunt cele mai populare fructe din lume, bogate în fibre și antioxidanți. De asemenea, sunt bogate în potasiu, un mineral esențial care ajută la contracararea sodiului, relaxează vasele de sânge și scade tensiunea arterială, potrivit Consiliului Național pentru Îmbătrânire.

„Potasiul este un mineral vital pentru sănătatea inimii, în special în ceea ce privește controlul tensiunii arteriale”, a declarat Colleen Spees, profesor asociat de dietetică medicală la Centrul Medical al Universității de Stat din Ohio.

Consumul unei singure banane asigură 420 de miligrame de potasiu. Aceasta reprezintă o parte considerabilă din doza zilnică recomandată de 3.400 de miligrame pentru bărbați și 2.600 de miligrame pentru femei.

Pentru o masă bogată în potasiu, tăiați o banană și puneți-o peste iaurt. „Dacă amestecați o banană congelată cu, să zicem, iaurt grecesc, fructe de pădure congelate și alte ingrediente sănătoase, este excelent”, a spus Spees.

Kiwi

Consumul a două kiwi pe zi ar putea ajuta la scăderea tensiunii arteriale, afirmă Consiliul Național pentru Îmbătrânire. Fructul tropical este bogat în vitamine și nutrienți cunoscuți sub numele de antioxidanți, care protejează sănătatea imunitară și metabolică.

„Fiind o sursă bună de vitamina C, kiwi poate ajuta la reducerea tensiunii arteriale la persoanele cu hipertensiune primară”, a declarat cardiologul Dr. David Sabgir pentru EatingWell. „Cercetări recente au descoperit că o porție zilnică de kiwi poate reduce tensiunea arterială sistolică”.

Consumați kiwi ca gustare sau amestecați-le cu alte fructe pentru a beneficia de aceste proprietăți.

„Pentru a profita la maximum de acest superfruct, adăugați kiwi la prânz, preparați o salată de fructe sau amestecați-le într-un smoothie”, recomandă Imperial Center Family Medicine.

Merișoare

Merișoarele, un aliment de bază în perioada sărbătorilor, sunt o sursă bună de nitrați, molecule care pot ajuta la relaxarea vaselor de sânge.

Conform cercetărilor, consumul a două căni de suc de merișoare cu conținut caloric redus pe zi a fost asociat cu scăderea tensiunii arteriale și îmbunătățirea sănătății inimii.

Merișoarele sunt, de asemenea, bogate în fibre și antioxidanți și au fost asociate cu un risc mai mic de cancer datorită efectelor lor antiinflamatorii.

Adăugarea de merișoare uscate într-o salată sau în fulgii de ovăz de dimineață vă poate ajuta să slăbiți. O cană de merișoare conține doar 50 de calorii, cu 30 de calorii mai puțin decât o cană de afine. Singurul dezavantaj este că nu sunt la fel de dulci.

„Cred că, în timp, te poți obișnui cu aproape orice aromă, dar cred că avem această prejudecată că toate fructele trebuie să fie dulci”, a declarat Maya Vadiveloo, profesor asistent la Universitatea din Rhode Island.

Merele

Un măr pe zi s-ar putea să nu te țină departe de cabinetul medicului, dar este un început bun. Antioxidanții din coaja merelor ajută la circulația sanguină, potrivit Cleveland Clinic, și pot furniza 150 de miligrame de potasiu.

„Există date concrete care arată că fibrele solubile din mere pot ajuta la prevenirea acumulării colesterolului pe pereții arterelor. Merele conțin o cantitate bună de potasiu, care poate fi benefică pentru cei care își monitorizează tensiunea arterială”, a declarat Kathy McManus, directoarea Departamentului de Nutriție al Spitalului Brigham and Women’s, afiliat Universității Harvard, pentru Harvard Medical School.

Merele sunt, de asemenea, o sursă excelentă de fibre și o gustare hidratantă. Ele conțin aproximativ 85% apă și pot ajuta oamenii să se sature fără a consuma multe calorii.

„Îi încurajez adesea pe pacienții mei să combine carbohidrații sănătoși cu grăsimi și proteine sănătoase, întinzând unt de arahide pe un măr”, a spus McManus. „Brânza cu conținut redus de grăsimi se potrivește foarte bine cu merele. Merele sunt excelente și în salate și sosuri”.

Roșiile

Consumul a aproximativ o roșie mare pe zi a redus riscul de hipertensiune arterială cu mai mult de o treime, potrivit unui studiu din 2023 realizat în Spania pe adulți în vârstă, care au menținut un stil de viață sănătos.

Cantitatea mare de licopen din roșii poate fi motivul. Licopenul este o substanță chimică vegetală și un antioxidant puternic care ajută la combaterea inflamațiilor și a moleculelor care dăunează celulelor”, potrivit Harvard Medical School. De asemenea, licopenul conferă roșiilor culoarea roșie.

Acest fruct versatil este, de asemenea, o sursă bună de potasiu, o roșie mare conținând 431 de miligrame. Roșiile pot fi consumate în salate, pe sandvișuri sau coapte, toate fiind modalități excelente de a beneficia de proprietățile lor.