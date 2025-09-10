CNAB: Nicio cursă spre Polonia nu este anulată. Două aeronave au decolat deja de dimineață spre Varșovia, cu întârziere

Oficialii Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB) au transmis la solicitarea Mediafax că pasagerilor care au cumpărat bilete pe aeronave cu destinația Polonia nu li s-au anulat cursele programate pentru miercuri.

Precizările vin în contextul în care după ce Ministerul Afacerilor Externe a transmis o avertizare de principiu și un apel la adresa cetățenilor români care intenționează să călătorească în Polonia. Potrivit MAE, urmare a suspendării temporare, în dimineața zilei de 10 septembrie 2025, a operațiunilor de zbor în patru aeroporturi internaționale din Republica Polonă (Aeroportul Frederic Chopin și Aeroportul Modlin Mazovia din Varșovia, Aeroportul Lublin și Aeroportul Rzeszów), sunt posibile perturbări ale traficului aerian în perioada următoare.

Armata poloneză a anunțat miercuri dimineață că a doborât drone care au încălcat spațiul său aerian în timpul unui atac rusesc asupra Ucrainei vecine, ceea ce ar putea reprezenta o provocare majoră pentru Europa, potrivit CNN. Este prima dată când un stat NATO neutralizează drone rusești pe propriul teritoriu. Varșovia a mobilizat forțele aeriene și a convocat o ședință de urgență, calificând incidentul drept „un act de agresiune fără precedent”.

„Încălcarea spațiului aerian al aliatului și partenerului nostru strategic, Polonia, cu drone este inacceptabilă. Reafirmăm solidaritatea noastră deplină cu Polonia și sprijinim coordonarea strânsă între aliați pentru adoptarea măsurilor adecvate”, a scris ministrul de Externe, Oana Țoiu, pe X.

Câte curse sunt pe ruta Otopeni – Varșovia

Din informațiile obținute de a CNAB, o cursă care era programată să decoleze de pe Otopeni la ora 5:35, a decolat la 9:02 și a aterizat la 9:39, ora locală, pe aeroportul Frederic Chopin din Varșovia.

O altă cursă, programată la 8:20, a plecat la 10:01 și a aterizat pe aeroportul Frederic Chopin din Varșovia la ora locală 10:33.

Alte două curse sunt planificate de la Otopeni spre Varșovia, la 14:35, ora României, care este estimată să decoleze ci o jumătate de oră întârziere, și o a doua, programată să plece la 18:30, care nu are încă o oră estimată de decolare, pentru că, la ora publicării articolului, nu decolase încă de la Varșovia pentru a ajunge pe Aeroportul Internațional Henri Coandă.

Date de contact pentru asistență consulară

În acest context, MAE recomandă cetățenilor români să verifice în mod regulat informațiile actualizate comunicate de către companiile aeriene și să urmărească anunțurile oficiale ale autorităților locale.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Varșovia: +48 22 628 31 56 și +48 22 622 25 70, apelurile la ultimele două numere de telefon fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu caracter de urgență au la dispoziție și telefonul de urgență al Ambasadei României la Varșovia: +48 694 486 683.