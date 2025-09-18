Columbia solicită agenției aviatice a ONU stabilirea unor standarde globale pentru protecția animalelor de companie în avioane

Columbia dorește ca Organizația Aviației Civile Internaționale, care stabilește standarde pentru toate aspectele, de la piste la centuri de siguranță, să elaboreze norme pentru animalele de companie în avioane, a declarat reprezentantul ICAO al țării.

Propunerea țării sud-americane, care are sprijinul a aproximativ douăzeci și patru de țări din America Latină și Europa, vine înaintea adunării trienale a ICAO, care se va desfășura în perioada 23 septembrie – 3 octombrie, potrivit Reuters.

„Columbia discută acest subiect deoarece în țara noastră au existat câteva cazuri care au afectat negativ sănătatea animalelor de companie”, a declarat marți Mauricio Ramirez Koppel, reprezentantul ICAO din Columbia.

„Și am constatat că nu există un ghid din partea ICAO care să stabilească standarde și reguli pentru transportul adecvat al animalelor de companie și al ființelor vii”.

ICAO nu poate impune reguli statelor membre, dar țările care aprobă standardele și orientările agenției le respectă de obicei.

Creșterea numărului de proprietari de animale de companie și revenirea călătoriilor în urma pandemiei de COVID-19 au determinat creșterea cererii pentru zboruri „dog-first” (prioritate pentru câini), precum cele ale companiei aeriene specializate din SUA BARK Air.

Virgin Australia permite transportul animalelor mici în cabină

Virgin Australia a anunțat miercuri că va lansa primul serviciu din Australia care permite transportul câinilor mici sau al pisicilor în cabină pe unele zboruri interne, începând cu 16 octombrie.

Animalele de companie sunt uneori transportate în cală, mai degrabă decât în cabină, deși rasele cu nasul turtit, precum buldogii francezi și mopsurile, sunt interzise de unele companii aeriene, deoarece prezintă un risc crescut de insolație.

Incidentele care implică animale rănite sau moarte în avioane rămân rare, potrivit datelor Departamentului Transporturilor din SUA.

Îngrijorările se accentuează

Însă creșterea numărului de animale de companie care călătoresc a generat îngrijorări cu privire la ventilație, condiții de transport nesigure, temperaturi inadecvate și durate lungi de transfer între zboruri, care sporesc riscurile de siguranță, potrivit unui document de lucru al Adunării ICAO din Columbia.

În 2021 și 2022, au existat cazuri de câini care au murit la bordul a două companii aeriene mici din America de Sud, în timp ce în 2020 Canadian Kennel Club a solicitat într-o declarație reforme guvernamentale în urma morții a zeci de câini într-un zbor al Ukraine International Airlines de la Kiev la Toronto.

Iar în 2018, un buldog francez de talie mică a murit într-un zbor al United Airlines, după ce un însoțitor de zbor a ordonat ca acesta să fie depozitat într-un compartiment de bagaje de deasupra capului. Acest incident a dus la adoptarea unei legi în SUA care interzice în mod explicit companiilor aeriene să pună animalele în pericol prin plasarea lor în compartimentele de bagaje de deasupra capului.

Grupul de lobby al companiilor aeriene, International Air Transport Association, are reguli pentru transportul animalelor peste granițe, dar acestea nu sunt obligatorii, a spus Koppel. Absența unor linii directoare globale aprobate de autoritățile de reglementare a dus la o serie de reguli disparate.

Unele companii aeriene din Orientul Mijlociu, precum Qatar Airways, permit transportul șoimilor în cabină, în timp ce alte țări, precum Australia, impun ca câinii și pisicile să fie plasați în carantină la sosire.

„Există o lacună juridică”, a spus Koppel.