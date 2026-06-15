Fostul președinte CCR, Augustin Zegrean, consideră, în esență, că nu este nicio problemă în desemnarea de către Președintele Nicușor Dan a 2 premieri pe o rundă formală de consultări cu partidele politice, având în vedere că primul premier desemnat – Eugen Tomac – nu a fost respins de către Parlament, el doar depunându-și mandatul.

Augustin Zegrean: „Desemnarea lui Adrian Veștea este ok. La Băsescu alta a fost situația”

„Desemnarea lui Adrian Veștea este ok. Președintele este cel care desemnează candidații pentru funcția de prim ministru, nu Parlamentul și nici altcineva. Președintele a avut consultări politice cu partidele politice parlamentare, el nu are obligația să țină seama de ce spun ei. Ideea este ca Președintele să facă o propunere bună, să treacă prin Parlament, nu are altă valență. El este cel care răspunde de înființarea Guvernului. Desemnează o persoană, care vine cu un program și o echipă de guvernare.

Au fost 3 săptămâni de consultări, mai multe runde, plus consultările lui Tomac cu partidele. Acum a desemnat un premier care vrea un Guvern politic. Constituția nu-l obligă să facă mai mult decât ce a făcut.

Nu este absolut nicio problemă. La Băsescu alta a fost situația. Nu a fost o perioadă foarte bună pentru democrația românească. Băsescu a procedat corect atunci, dar Parlamentul – vă aduceți aminte – că pe unul din desemnați nu l-au chemat să-l întrebe, să-l asculte? Atunci n-a făcut nimeni plângere la CCR, că atunci chiar Parlamentul a încălcat Constituția. Ei au crezut că au voie să încalce. Nu l-au chemat să-l întrebe. Constituția spune tot mersul lucrurilor. Președintele desemnează, premierul are 10 zile să își facă lista, programul, îl depune la Parlament și Parlamentul îl ascultă, îl verifică, și se dă un vot.

Faptul că Tomac și-a depus mandatul este un lucru care poate fi discutat pentru că acest mandat nu se numără în cele 2 care pot duce la dizolvarea Parlamentului. Pentru că el nu a fost respins de Parlament. Parlamentul este exonerat de orice vină pentru că nu a ajuns acolo să zică: nu ești bun. Nu s-a încălcat Constituția, chiar deloc. Pentru că prioritar este să se formeze un Guvern, nu să nu se formeze”, susține Zegrean pentru Mediafax.

Fostul președinte CCR: „La Tomac alta a fost problema. Art. 2 din Constituție spune că suveranitatea naţională aparţine poporului român , care o exercită prin organele sale reprezentative, constituite prin alegeri libere”

Cu toate acestea, fostul președinte al CCR crede că la desemnarea lui Eugen Tomac, președinte de partid neparlamentar, ar fi fost o problemă de constituționalitate.

„La Tomac, alta a fost problema. Este articolul 2 din Constituție care spune că „suveranitatea naţională aparţine poporului român, care o exercită prin organele sale reprezentative, constituite prin alegeri libere, periodice şi corecte, precum şi prin referendum”. Tomac nu a fost ales acum, a fost mai demult. Președintele are dreptul exclusiv să numească, dar să nu țină seama de Constituție. Însă nimeni nu a citit articolul 2, toată lumea se uită la 103. Și mai este articolul 85″, susține Zegrean.

Zegrean: „Guvernul demis Bolojan nu are termen. Poate sta în funcție până când nou Guvern depune jurământul”

Augustin Zegrean consideră că actualul președinte PNL, Ilie Bolojan, poate sta premier până când noul Guvern depune jurământul.

„Și mai un articol: 85. Și aici nu înțelege lumea că acest Guvern nu este unul interimar, ci un Guvern demis. Și se aplică alte reguli de la 114. Deci Guvernul Bolojan poate sta în funcție până când nou Guvern depune jurământul, nu are un termen”, declară Zegrean pentru Mediafax.

Tudorel Toader: „Competentele sunt partajate, în procedura de învestire a Guvernului”

Și fostul judecător CCR, Tudorel Toader consideră că în numirea unui nou Executiv, competențele dintre președintele României și Parlament sunt partajate, astfel că nu există nicio problemă în desemnarea lui Adrian Veștea premier de către Nicușor Dan:

„Competentele sunt partajate, în procedura de învestire a Guvernului.

Președintele Republicii are dreptul exclusiv in desemnarea candidatului la funcția de prim ministru, drept care poate sa fie exercitat numai dupa consultarea Parlamentului.

Parlamentul are dreptul de a fi consultat și competența exclusivă de acordare a votului de învestire a Guvernului. Fiecare etapă reprezintă dupa caz, un drept sau o obligație de rang constituțional”, susține judecătorul Tudorel Toader pentru Mediafax.