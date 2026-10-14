Cum a ajuns România să depășească Spania la turismul intern în UE

Cele mai recente date Eurostat arată că, în 2025, 89% dintre călătoriile turistice ale românilor au avut loc în țară. Procentul este la fel de consistent și în cazul spaniolilor, 87%.

În clasament urmează trei țări cu o pondere de 85% a călătoriilor interne: Grecia, Franța și Portugalia.

România, lider, dar cu un detaliu

Românii aleg în principal destinații din țară pentru vacanță, dar raportul evidențiază și o evoluție mai puțin favorabilă în privința nopților de cazare achiziționate.

Concret, în prima jumătate a anului 2026, numărul nopților petrecute în unitățile turistice din România a scăzut cu 6,7% față de aceeași perioadă din 2025. Citește articolul integral pe MEDIAFAX SPANIA.