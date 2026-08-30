Cum a fost atmosfera în prima zi la „Spin & Splash by CSID”, în parteneriat cu THERME București

În prima zi de eveniment, pe 29 august, familiile cu copii au descoperit zone tematice cu activități variate: ateliere creative, sesiuni de Aqua Gym, campionate de volei pe nisip, spectacole captivante de tip Bubble Show, dar și activări speciale semnate THERME București. Atmosfera a fost una dinamică, iar participanții au fost încurajați să exploreze fiecare zonă, colectând ștampile pentru tombole zilnice cu premii atractive oferite de parteneri.
Toate activitățile sunt gratuite pentru vizitatorii cu bilet de acces general la THERME, consolidând misiunea CSID.RO de a face educația pentru sănătate accesibilă publicului larg.
Printre activitățile pregătite în cadrul evenimentului se numără
Jocuri, surprize și premii oferite de partenerii evenimentului.
La intrarea în THERME București, vizitatorii vor primi o hartă a activităților disponibile. Aceasta le va servi drept ghid pentru experiențele tematice organizate în diferite zone și le va oferi posibilitatea de a aduna ștampile pe parcursul zilei. Participarea la cât mai multe activități poate aduce și mai multe șanse de câștig: ștampilele colectate vor permite înscrierea la Roata sănătății, unde participanții pot câștiga premii oferite de partenerii „Spin & Splash by CSID.ro”.
Prima zi a evenimentului „Spin & Splash by CSID” a avut și o componentă socială: 24 de copii aduși prin Fundația Bambini in Emegenza și Fundația SOS Satele Copiilor au participat la activități și au primit pachete cu rechizite, alimente și jucării. Această inițiativă a demonstrat că sănătatea și educația merg mână în mână cu implicarea comunitară. Copiii, cu vârste cuprinse între 4 și 18 ani, s-au bucurat de o zi excepțională la THERME București.
Un alt moment de interes a fost „Momentul SANADOR”, unde echipa medicală a realizat demonstrații interactive de prim-ajutor. În plus, echipa SANADOR a oferit vizitatorilor posibilitatea de a-și măsura tensiunea arterială și de a participa la lecții de prim-ajutor.
Atât copiii, cât și adulții au învățat manevre simple, dar esențiale pentru a interveni rapid în situații de urgență, subliniind importanța educației medicale de bază.
Evenimentul nu ar fi posibil fără susținerea THERME București, dar și a brandurilor implicate în proiecte dedicate sănătății, educației, sustenabilității și unui stil de viață activ. Partenerii evenimentului sunt:
Allianz Țiriac, SANADOR, RetuRO, Lidl, Douglas, Farmaline, Old Spice, Crăița Merelor, Borotalco, Rio Mare, NOVA, Carmistin, D-Toys și eMAG. Le mulțumim pentru implicare și pentru contribuția la realizarea unui weekend plin de experiențe, jocuri, activități și surprize pentru întreaga familie.
Ne vedem și 30 august 2026, la THERME București, la „Spin & Splash by CSID.ro”!