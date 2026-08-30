Cum a fost atmosfera în prima zi la „Spin & Splash by CSID”, în parteneriat cu THERME București

În prima zi de eveniment, pe 29 august, familiile cu copii au descoperit zone tematice cu activități variate: ateliere creative, sesiuni de Aqua Gym, campionate de volei pe nisip, spectacole captivante de tip Bubble Show, dar și activări speciale semnate THERME București. Atmosfera a fost una dinamică, iar participanții au fost încurajați să exploreze fiecare zonă, colectând ștampile pentru tombole zilnice cu premii atractive oferite de parteneri.

Toate activitățile sunt gratuite pentru vizitatorii cu bilet de acces general la THERME, consolidând misiunea CSID.RO de a face educația pentru sănătate accesibilă publicului larg.

Printre activitățile pregătite în cadrul evenimentului se numără

Ateliere de creație și teatru pentru copii

Campionate de volei pe nisip pentru familii

Darts cu premii oferite de Allianz Țiriac

Sesiuni de Aqua Gym

Sesiuni de Bubble Show

Măsurarea tensiunii arteriale și lecții de prim-ajutor susținute de SANADOR

Roata sănătății

Jocuri, surprize și premii oferite de partenerii evenimentului.

Participă la activități și adună ștampile pentru extragerile zilnice

La intrarea în THERME București, vizitatorii vor primi o hartă a activităților disponibile. Aceasta le va servi drept ghid pentru experiențele tematice organizate în diferite zone și le va oferi posibilitatea de a aduna ștampile pe parcursul zilei. Participarea la cât mai multe activități poate aduce și mai multe șanse de câștig: ștampilele colectate vor permite înscrierea la Roata sănătății, unde participanții pot câștiga premii oferite de partenerii „Spin & Splash by CSID.ro”.