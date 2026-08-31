Distracție și voie bună, în a doua zi de „Spin & Splash by CSID” și THERME București

Ateliere de creație și teatru pentru copii

Campionate de volei pe nisip pentru familii

Darts cu premii oferite de Allianz Țiriac

Sesiuni de Aqua Gym

Sesiuni de Bubble Show

Măsurarea tensiunii arteriale și lecții de prim-ajutor susținute de SANADOR

Roata Sănătății.

Jocuri, surprize și premii au fost oferite de partenerii evenimentului. La intrarea în THERME București, în cele două zile de eveniment, vizitatorii au primit o hartă a activităților disponibile. Aceasta le-a servit drept ghid pentru experiențele tematice organizate în diferite zone și le-a oferit posibilitatea de a aduna ștampile pe parcursul zilei. Participarea la cât mai multe activități le-a adus și mai multe șanse de câștig: ștampilele colectate au permis înscrierea la Roata Sănătății, unde participanții au putut câștiga premii oferite de partenerii „Spin & Splash by CSID.ro”.

Două tombole la Roata SĂNĂTĂȚII

În a doua zi de eveniment, atât copiii, cât și adulții, au avut ocazia să participe la două tombole organizate la Roata Sănătății, în zona Galaxy Outdoor. Cu toții au primit premii oferite de partenerii „Spin & Splash by CSID.ro”: Allianz Țiriac, SANADOR, RetuRO, Lidl, Douglas, Farmaline, Old Spice, Crăița Merelor, Borotalco, Rio Mare, NOVA, Carmistin, D-Toys și eMAG.

Lecții de prim-ajutor la SANADOR

Pe 30 august, echipa medicală SANADOR a realizat din nou demonstrații interactive de prim-ajutor. În plus, echipa SANADOR a oferit vizitatorilor posibilitatea de a-și măsura tensiunea arterială și de a participa la lecții de prim-ajutor. Atât copiii, cât și adulții au învățat manevre simple, dar esențiale pentru a interveni rapid în situații de urgență, subliniind importanța educației medicale de bază.