Cum ar putea AI să tripleze probabilitatea ca pacienții cu accident vascular cerebral să se recupereze complet

Tehnologia de scanare a creierului introdusă de NHS England s-a dovedit a reduce cu peste 60 de minute timpul dintre momentul în care o persoană se prezintă la spital cu un accident vascular cerebral și momentul în care primește tratament, triplând potențial probabilitatea de recuperare fără dizabilități.

Experții au salutat acest instrument ca fiind „cheia” pentru a ajuta medicii să diagnosticheze și să trateze rapid accidentele vasculare cerebrale, afirmând că le permite medicilor să ia „decizii mai rapide” și, în cele din urmă, să îmbunătățească rezultatele pentru pacienți, potrivit Independent.

În timpul unui accident vascular cerebral, alimentarea cu sânge a unei părți a creierului este blocată sau redusă, ceea ce duce la moartea celulelor creierului la o rată de aproximativ 2 milioane pe minut. Cu cât medicii pot diagnostica și trata mai repede afecțiunea, cu atât este mai puțin probabil ca pacienții să sufere de dizabilități pe termen lung, cum ar fi paralizia, pierderea memoriei și probleme de comunicare.

„Tratamente care pot salva viața”

Instrumentul a fost utilizat pentru a interpreta peste 60.000 de scanări cerebrale ale pacienților din 100 de servicii de tratare a accidentelor vasculare cerebrale ale NHS începând din vara trecută, ceea ce a permis unui număr mai mare de pacienți să beneficieze mai devreme de „tratamente care pot salva viața”.

Datele arată că, de la an la an, un număr mai mare de pacienți beneficiază de tromboliză, o procedură care poate îmbunătăți semnificativ rezultatele tratamentului accidentelor vasculare cerebrale prin descompunerea cheagurilor din vasele de sânge atunci când este administrată în stadii incipiente.

David Hargroves, directorul clinic național pentru accident vascular cerebral al NHS Anglia, a declarat: „Această tehnologie de asistență în luarea deciziilor bazată pe AI revoluționează modul în care ajutăm persoanele afectate de un accident vascular cerebral.

Se estimează că un pacient pierde aproximativ 2 milioane de celule cerebrale pe minut la începutul unui accident vascular cerebral, motiv pentru care diagnosticul și tratamentul rapid sunt atât de importante.

Software-ul de asistență în luarea deciziilor bazat pe AI oferă interpretarea în timp real a scanărilor cerebrale ale pacienților, ajutând medicii experți și alți membri ai personalului NHS să ia decizii mai rapide în ceea ce privește tratamentul.

Echipele NHS specializate în accident vascular cerebral au fost pionieri în implementarea AI, iar acum că toate centrele de tratare a accidentului vascular cerebral utilizează această tehnologie, ea joacă deja un rol esențial în îmbunătățirea îngrijirii a mii de persoane din Anglia în fiecare an”.

Potrivit Asociației pentru Accident Vascular Cerebral, 100.000 de persoane suferă de accident vascular cerebral în Marea Britanie în fiecare an.