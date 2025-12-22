Cum poți evita „eul de Crăciun” și orice tip de certuri în familie de sărbători. Sfatul psihologului

În jurul momentului în care apare a doua mahmureală, apar și certurile. Poate câinele trebuie neapărat scos la plimbare, dar afară plouă, sau tava de la curcan încă trebuie spălată, iar filmul tradițional cu James Bond de Crăciun nu mai este suficient pentru a împiedica pe toată lumea să se simtă sătulă, iritată și gata să izbucnească la cea mai mică provocare, scrie The Telegraph.

„Crăciunurile petrecute în familie pot fi uneori înconjurate de dezamăgire”, spune psihologul relațional Susan Quilliam. „Există presiunea ideii că «ar trebui să îi iubesc pe acești oameni», dar nu suntem obișnuiți să stăm cu ei perioade atât de lungi. În plus, există mitul că rostul familiei este acela că poți «fi tu însuți», însă acest lucru poate fi o sabie cu două tăișuri. Nu înseamnă neapărat că tu și rudele tale vă veți înțelege.”

Fiecare avem un „eu de Crăciun”

Potrivit lui Quilliam, fondatoarea podcastului The Torn Project, care analizează conflictele interioare, fiecare dintre noi are un „eu de Crăciun”.

„Pentru unii oameni, «eul de Crăciun» înseamnă să devină din nou copii”, spune ea. „Alții pot reveni la tipare de familie, repetând comportamente care apar de fiecare dată când sunteți toți împreună. De exemplu, sora mai mare poate deveni autoritară, iar copilul cel mic poate considera că cea mai bună soluție pentru a face față conflictelor este să se retragă în cameră.”

Toate certurile, spune Quilliam, sunt amplificate de stres și alcool. Iar de Crăciun există din plin ambele, la care se adaugă senzația de claustrofobie dintr-o cameră supraîncălzită, în timp ce afară este frig și posomorât.

„Cercetătorii au observat că șobolanii ținuți într-o cușcă încep, la un moment dat, să se mănânce între ei”, spune ea, cu o notă sumbră. „După cinci zile, nu mai rămân mulți.”

Dacă sesiunea de Pictionary în familie ajunge să semene cu „Împăratul muștelor”, ar fi bine să ții cont de sfaturile unui expert despre cum să detensionezi conflictele.

Discuția politică devine tensionată

Sylvie este mereu încordată atunci când familia ei, cu mai multe generații, se adună la masa de Crăciun, mai ales după câteva pahare de Advocaat.

„Știu sigur că, la un moment dat, politica va apărea în discuție și nu se va termina bine”, spune ea. „Fie că este vorba despre Orientul Mijlociu sau despre politicile de gen, masa se împarte pe linii generaționale previzibile, iar oamenii încep să se numească unii pe alții «woke» sau «bigoti». Singura scăpare rămâne spălatul vaselor.”

Există un motiv foarte bun pentru vechiul clișeu conform căruia nu ar trebui să discuți politică sau religie.

„Chiar și în cele mai bune condiții, aceste conversații devin polarizate și aprinse”, spune Quilliam. „Iar de Crăciun, totul este amplificat.”

Trucul, spune ea, este să observi și să oprești conflictul din timp.

„Tratează situația cu lejeritate. Puteți conveni dinainte asupra unui «cuvânt-cod», precum «Următorul!», pe care cineva să îl spună atunci când lucrurile par să se încingă.” De exemplu, când un membru mai tânăr aduce vorba despre cum a votat unchiul la Brexit: „Următorul!”.

„Sau”, adaugă Quilliam, „poți spune pur și simplu: discutăm asta altădată, dar nu la masa de Crăciun.”

Conversația se transformă într-o competiție de laude

Fie că cineva se laudă cu un contract de milioane sau cu o vacanță în Maldive, este ușor ca exhibiționismul să acapareze întreaga conversație.

„Problema este că ceilalți tind să renunțe prea repede”, spune Quilliam. „Soluția este să preiei controlul și să le transmiți celorlalți că persoana respectivă nu va monopoliza discuția.”

Psihologul recomandă „stabilirea unui model” pentru restul grupului.

„După patru sau cinci fraze, întrerupe politicos cu o idee proprie”, explică ea. De exemplu: „Interesant, noi ne-am rezervat vacanța în Franța vara aceasta” sau „Ai auzit că verișoara ta a dat exament pentru carnetul de conducere?”.

„Astfel, ceilalți vor înțelege că este în regulă să intervină, iar șansele ca o singură persoană să domine conversația scad”, spune Quilliam.

Invitații sunt dezordonați sau neatenți

„Multe supărări de Crăciun pot fi rezolvate prin negociere și compromis, calități esențiale atunci când împarți spații restrânse cu rudele”, spune Quilliam.

„Ideal ar fi să stabilești niște reguli și limite din timp sau imediat ce oamenii ajung”, explică ea. De exemplu: „Ținem bocancii lângă ușa din spate” sau „Aici reciclăm hârtia”.

Dacă nu, sugerează să faci o glumă: „Așa facem noi Crăciunul, iar cine nu este de acord va trebui să plece.”

Nu ai nimic în comun cu ceilalți

Dacă anul acesta vi se alătură cuscrii și te temi că nu veți avea subiecte comune, Quilliam recomandă să încerci să îi cunoști, în loc să adopți o atitudine defensivă.

„Implică-te în conversație cu aceste persoane noi, în loc să îți marchezi teritoriul sau să te retragi”, spune ea.

De exemplu, în loc să spui „Așa facem noi Crăciunul”, întreabă: „Cum faceți voi Crăciunul?”.

„Puțini oameni stânjeniți pot rezista tentației de a vorbi despre ei înșiși”, explică Quilliam. „Pune întrebări deschise, precum «Spune-mi ce plănuiți de Anul Nou».”

Invitații dominatori te fac să te simți inutil

Există mereu cineva care crede că știe să facă totul mai bine, de la cartofii crocanți la aranjarea mașinii de spălat vase. Deși poate fi iritant, Quilliam recomandă să dezamorsezi situația cu bunătate.

„Poți spune ceva de genul: «Ai fost atât de ajutor, dar te rog să te așezi și să bei ceva»”, sugerează ea. Sau poți „intra în rezistență”.

Marian spune că, în fiecare an, nora ei se agită prin bucătăria ei mică, făcând-o să se simtă inutilă în propria casă.

„Anul trecut am avut o revelație”, spune Marian. „Am decis pur și simplu să cedez. «Bine, preia tu», i-am spus. Apoi m-am așezat și mi-am turnat un pahar de șampanie.”